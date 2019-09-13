"الحلم".. كيف تربح 16.5 مليون جنيه مصري في دقائق؟!
الحلم هو هدف أو غاية
يسعى الانسان إلى تحقيقها متبعاً في ذلك كافة السبل المشروعة واحياناً غير
المشروعة من أجل توفير حياة أفضل رسمها لنفسه في حلمه.
ولكن بعض الناس رأت أن
تحقيق الأحلام مرتبط بالحظ بقدر كبير، وليس بالإمكانيات أو المهارات أو مستوى
التعليم وانما حظ يمكن أن يصيبه فيجني ثروة تقدر بالملايين، وهذا اقتناع وارد لدى
المصريين والكثير من الشعوب، فهذا يرث فيصيب ثروة أو يربح في مسابقة، أو يجد مغارة
علي بابا.
لذلك يتجه عدد كبير
لمتابعة المسابقات بشكل مستمر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على شاشات
الفضائيات محاولين إصابة أى مكسب سواء كان صغيراً أو كبيراً فما بالك إذا كان هذا
المكسب بالملايين!
وتعتبر من أكبر
المسابقات التي يشارك بها العديد من الأشخاص في مصر والوطن العربي مسابقة الحلم
والتي تقدم عبر شاشة قناة MBC، والتي حازت بشكل كبير على اهتمام المشاهدين
حيث أنها تقدم جائزة خلال شهر سبتمبر الجاري يمكن ان تغيير مجرى حياتك وتحقق
احلامك وفقاً لإعلان المسابقة وهي مليون دولار أي ما يعادل حوالي 16.42 مليون جنيه
مصري، وهو مبلغ يمكن أن يحول حياة أسرة بالكامل في مصر من مستوى اجتماعي إلى مستوى
اجتماعي مختلف، ويغير احلام وطموحات أفرادها بشكل غير متوقع، وستشعر بهذا التغيير
جدياً إذا طرحت على نفسك السؤال التالي: ماذا يمكن أن تفعل بـ 16.5 مليون جنيه؟
ستجد اجابات متعددة ومتناقضة وفي اتجاهات مختلفة تتنوع بحسب تفكير كل إنسان.
مسابقة الحلم 2019
وتقدم مسابقة "الحلم" mbc dream 2019 في موسمها الـ 13 مبلغ 3 مليون دولار أمريكي لتحقق أحلام مشاهديها في كل أنحاء الوطن العربي، كما تمنح كل من شارك في الموسم الماضي فرصة جديدة للفوز.
وللإشتراك فى الحلم عليك إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة "حلم" أو “Dream “أو "reve "او الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعه المشارك في بلده، بمجرد إرسال رسالة قصیرة او الاتصال إلى الرقم المرادف لبلدك ثم الاجابه على السؤال بشكل صحيح تعتبر مشاركا في الحلم ومتأهل لسحب الحلم التالي كما يمكنك زياده فرصك بالسحب القادم عبر الإجابه بشكل صحيح على الأسئله .
ولتفعيل جزء من فرصك التي شاركت بها في الحلم السنه الماضيه والدخول في سحب الحلم التالي في موسمها الجديد عليك فقط إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة "تفعيل" للرقم المخصص لبلدك.
وفي موسمها الثالث عشر تواصل "الحلم"
mbc dream 2019 ترجمة أحلام العديد من سعداء الحظ بواقع (3,000,000$) 3 مليون دولار
أمريكي لمجموع الفائزين.
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من مصر
اتصالات مصر 95450
فودافون 95450
أورانج 95450
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من السعودية
السعودية Zain 755505
السعودية Mobily 650444
السعودية LEBARA 313131
السعودية Virgin Mobile 300300
السعودية Thuraya
0088216101074
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من الكويت
الكويت Zain 96922
الكويت VIVA 50640
الكويت GSM 4141
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من الإمارات
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات Du 3636
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من البحرين
البحرين Batelco 94000
البحرين VIVA 98885
البحرين VIVA 98885
البحرين Batelco 94000
ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من سلطنة عمان
عمان GSM 90434
رقم دولي للاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من كل أنحاء العالم:
GSM 0088216101092
سعر الرسالة لبرنامج الحلم في الدول العربية:
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