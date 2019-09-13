"الحلم".. كيف تربح 16.5 مليون جنيه مصري في دقائق؟!

الحلم هو هدف أو غاية يسعى الانسان إلى تحقيقها متبعاً في ذلك كافة السبل المشروعة واحياناً غير المشروعة من أجل توفير حياة أفضل رسمها لنفسه في حلمه.

ولكن بعض الناس رأت أن تحقيق الأحلام مرتبط بالحظ بقدر كبير، وليس بالإمكانيات أو المهارات أو مستوى التعليم وانما حظ يمكن أن يصيبه فيجني ثروة تقدر بالملايين، وهذا اقتناع وارد لدى المصريين والكثير من الشعوب، فهذا يرث فيصيب ثروة أو يربح في مسابقة، أو يجد مغارة علي بابا.

لذلك يتجه عدد كبير لمتابعة المسابقات بشكل مستمر سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على شاشات الفضائيات محاولين إصابة أى مكسب سواء كان صغيراً أو كبيراً فما بالك إذا كان هذا المكسب بالملايين!

وتعتبر من أكبر المسابقات التي يشارك بها العديد من الأشخاص في مصر والوطن العربي مسابقة الحلم والتي تقدم عبر شاشة قناة MBC، والتي حازت بشكل كبير على اهتمام المشاهدين حيث أنها تقدم جائزة خلال شهر سبتمبر الجاري يمكن ان تغيير مجرى حياتك وتحقق احلامك وفقاً لإعلان المسابقة وهي مليون دولار أي ما يعادل حوالي 16.42 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ يمكن أن يحول حياة أسرة بالكامل في مصر من مستوى اجتماعي إلى مستوى اجتماعي مختلف، ويغير احلام وطموحات أفرادها بشكل غير متوقع، وستشعر بهذا التغيير جدياً إذا طرحت على نفسك السؤال التالي: ماذا يمكن أن تفعل بـ 16.5 مليون جنيه؟ ستجد اجابات متعددة ومتناقضة وفي اتجاهات مختلفة تتنوع بحسب تفكير كل إنسان.

مسابقة الحلم 2019

وتقدم مسابقة "الحلم" mbc dream 2019 في موسمها الـ 13 مبلغ 3 مليون دولار أمريكي لتحقق أحلام مشاهديها في كل أنحاء الوطن العربي، كما تمنح كل من شارك في الموسم الماضي فرصة جديدة للفوز.





طريقة الأشتراك





وللإشتراك فى الحلم عليك إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة "حلم" أو “Dream “أو "reve "او الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمشغل (شركة المحمول) الذي یتبعه المشارك في بلده، بمجرد إرسال رسالة قصیرة او الاتصال إلى الرقم المرادف لبلدك ثم الاجابه على السؤال بشكل صحيح تعتبر مشاركا في الحلم ومتأهل لسحب الحلم التالي كما يمكنك زياده فرصك بالسحب القادم عبر الإجابه بشكل صحيح على الأسئله .

ولتفعيل جزء من فرصك التي شاركت بها في الحلم السنه الماضيه والدخول في سحب الحلم التالي في موسمها الجديد عليك فقط إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة "تفعيل" للرقم المخصص لبلدك.

وفي موسمها الثالث عشر تواصل "الحلم" mbc dream 2019 ترجمة أحلام العديد من سعداء الحظ بواقع (3,000,000$) 3 مليون دولار أمريكي لمجموع الفائزين.





ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من مصر

اتصالات مصر 95450

فودافون 95450

أورانج 95450

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من السعودية

السعودية Zain 755505

السعودية Mobily 650444

السعودية LEBARA 313131

السعودية Virgin Mobile 300300

السعودية Thuraya 0088216101074

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من الكويت

الكويت Zain 96922

الكويت VIVA 50640

الكويت GSM 4141

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من الإمارات

الإمارات Etisalat 6070

الإمارات Du 3636

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من البحرين

البحرين Batelco 94000

البحرين VIVA 98885

البحرين VIVA 98885

البحرين Batelco 94000

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من سلطنة عمان

عمان GSM 90434

رقم دولي للاشتراك في مسابقة الحلم mbc dream 2019 من كل أنحاء العالم:

GSM 0088216101092









سعر الرسالة لبرنامج الحلم في الدول العربية: