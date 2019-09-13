مسلسل جديد لـ كريم فهمي وأيتن عامر.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
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الفجر الفني
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يشارك الفنان كريم فهمي، في عمل جديد بعيدا عن الموسم الرمضاني المقبل، من إخراج إبراهيم فخر وتأليف حسان دهشان، وبطولة أيتن عامر، وبدأ مخرج العمل فى تسكين الأدوار بالوقت الحالى كما يبدأ فى معاينة الديكورات الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لانطلاق التصوير نهاية الشهر الجارى.
كما ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين اضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.
يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، إنتاج شركة أروما، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.
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