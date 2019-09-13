محلل إقتصادي: الشباب عنصر أساسي لتنمية الاقتصاد المصري.. و65% من قوة العمل تعتمد عليهم

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قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن هناك تحول كبير حدث في طبيعة الاقتصاد المصري الآن مقارنة بما قبل 2014، حيث أصبح هناك مشاركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وهذا لم يكن موجودا من قبل.



وأشار "نجم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الشباب عنصر رئيسي في الاقتصاد المصري، حيث أن 65% من القوة المكونة للاقتصاد المصري والعمل تعتمد على الشباب، لافتًا إلى أن الجهااز الحكومي لم يعد يخلق فرص عمل، والاعتماد أصبح على القطاع الخاص.



وشدد على ضرورة تشجيع الشباب على خلق فرص عمل خاصة بهم، منوهًا بأن معدل التضخم انخفض بشكل كبير في مصر خلال آخر 5 سنوات، حيث كان 13% تقريبًا إلى 7،5%، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم استطاعت أن تحرز هذا التقدم في وقت قصير مثل مصر.



وأوضح المحلل الاقتصادي، أن انخفاض معدل التضخم بهذا الشكل يرجع إلى عاملين وهما تطبيق البرنامج الاقتصاد.



هذا وقد أعلن مجلس الوزراء انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 6،7%، وهو ما يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية لمصر، فضلا عن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي.



ويذكر أن معدل التضخم في أغسطس 2018 تخطت الـ 13%، حيث يعد هذاا الانخفاض كبير للغاية، وتحقق بفضل سياسات ناجحة، وجهود كبيرة تم بذلها خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلاال اجتماعه مع الحكومة أن هناك أيضا انخفاض في حجم الواردات خلال شهر يونيو 2019 يقدر بنحو 900 مليون دولار.



وتولي الدولة إهتمام كبير بتشجيع التصنيع المحلي كخطوة لتقليل حجم الاستيراد، والاعتماد على المنتج المحلي، والذي بدوره سيقلل ما ننفقه في عملية الاستيراد.



ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف لتوضيح تفاصيل انخفاض معدل التضخم، فضلا عن سرده لرأى عدد من المؤسسات الاقتصادية في حجم التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري، والتي جاءت جميعها إيجابية، وتشيد بحجم التطور والتقدم الذي يشهده الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، والمجالات.







