بعد مشاركته في Game of Thrones.. دورمر يقوم ببطولة The Watch
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
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الفجر الفني
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تعرض شبكة BBC المسلسل الجديد الذى يأتى بعنوان The Watch، والذي يشارك فيه الممثل العالمي ريتشارد دورمر صاحب شخصية بيريك دوندارون فى المسلسل الأسطورى Game of Thrones.
تدور قصة المسلسل الجديد، في مدينة خيالية حتى يتمكن قائد شركة الذى يجسد شخصيته دورمر من إنقاذ إحدى مدينته من كارثة.
وكان تم إسدال لستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه ، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.
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