بعد مشاركته في Game of Thrones.. دورمر يقوم ببطولة The Watch

تعرض شبكة BBC المسلسل الجديد الذى يأتى بعنوان The Watch، والذي يشارك فيه الممثل العالمي ريتشارد دورمر صاحب شخصية بيريك دوندارون فى المسلسل الأسطورى Game of Thrones.



تدور قصة المسلسل الجديد، في مدينة خيالية حتى يتمكن قائد شركة الذى يجسد شخصيته دورمر من إنقاذ إحدى مدينته من كارثة.