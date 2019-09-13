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لوكاكو: الإنتر هو الفريق الذي أحتاج إليه لم أكن أريد البقاء في إنجلترا بعد الآن

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
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لوكاكو: الإنتر هو الفريق الذي أحتاج إليه لم أكن أريد البقاء في إنجلترا بعد الآن
لوكاكو
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مصطفي صابر
 
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ادعى روميلو لوكاكو أن الإنتر قد يكون الفريق الذي يمكن أن يساعده في إثبات قيمته بعد فترة عصيبة في مانشستر يونايتد. 

وأوضح البلجيكي أيضًا أنه بحاجة إلى الابتعاد عن الدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي ، وهو يائس من أجل تغيير المشهد.

 وقال لوكاكو لـ ESPN: "قد يكون هذا هو الفريق الذي أحتاج إليه. هناك حب لدي في هذا المجال ، والحب الذي أمتلكه مع إنتر وكان الوقت المثالي بالنسبة لي لمغادرة إنجلترا. 

"انضم لوكاكو إلى فريق الانتر ميلان من فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية ، عندما وقع أنطونيو كونتي أيضًا مع الفريق الإيطالي.

وأضاف: "هذه المجموعة من اللاعبين لدينا هنا هي مجموعة خاصة." القائد المناسب أمامنا لنقلنا إلى الأماكن الصحيحة.

وأكمل: "إنتر هو نادي طموح ويريدون العودة إلى حيث ينبغي أن يكونوا." وتابع الشاب البالغ من العمر 26 عامًا أن تعلم اللغة الإيطالية أمر حيوي بالنسبة له أن يستقر في النادي.

وأكد: "من المهم بالنسبة لي أن أعرب عن نفسي في ربي وأشار إلى أنه من المهم بالنسبة لي كلاعب أن يفهموني تمامًا كيف أريد الكرة. أين أريد الكرة أمام المدافع بجانب المدافع ، وراء المدافع"يجب أن أعرف هذه الكلمات الدقيقة باللغة الإيطالية لأن التفاصيل الدقيقة تختلف في كل لغة لا يوجد بديل لذلك".
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