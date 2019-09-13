الطالع الفلكى الجُمعَه 13/9/2019..شَهَامَة بِالفِطْرَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس – 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 3 تُوت قبطى، 13 أيْلول رُومى، 14 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (مُمكن أعرف إيه اللى خلاّك تطلع جدع بالشكل ده مع أبله؟)-عشان أنقزها من أسطه عبد الله الحرامى.(مُصطفى فهمى من فيلم البنت اللى قالت لا-1978)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الشمس فى العذراء تُثلّث بلوتُو فى الجدى-غربيّاً-تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشمس فى العذراء تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع بلوتُو فى الجدى ،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى التاسعة و 42 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/نحن قد نكون على موعد مع طاقة الجاذبيّة الأثيريّة من بلوتو ، هذا (قد) يعنى إرتفاع فى جاذبيّة شخص بشكل إستثنائى على هيئة قبُول وابتهاج بمجرد النظر لوجهه ، الكاريزما أو القبول هى طاقة التوهّج الثيرى حول جسدك والتى ترتفع وتنخفض بشكل مُستمر تكون عند البعض مرتفعة بشكل واضح كنموذج عمر الشريف ومحمود ياسين ، ليلى مراد ونجلاء فتحى ،عند مقابلتك لأحد هؤلاء الفنانين فقد تشعر أنك تعرفه منذ زمن طويل أو أنه قريب من الدرجة الأولى أو أنك تعرفت عليه فى مكان لاتتذكره ، تشعر بالسعادة والإرتياح بوجودك قريباً منه ، كلامه مُصدّق وطلباته أوامر،على ذلك فالحذر عند تعاملك مع شخص بتلك الصفات قد يقوم باستغلال حضوره الطاغى لسلبك ثروتك الصغيرة أوالإفلات بمكسب عاطفى بشكل غير رسمى ، من وجهة نظر إيجابية فهذا الإتصال مفيد للتعرف على زوجة/زوج المُستقبل بصورة أسهل ، رفع الظلم عنك فى وظيفتك ، عثورك على حل لمشكلة غامضة أو مُزمنة إحترت فيها لوقتٍ طويل وتجد حلها بطريقة السهل المُمتنع ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنان المصرى مُصطفى فهمى فكل عام وهو بألف خير ، قرينته الفلكيّة النجمة البريطانيّة جاكلين بيسييه تتذكرها بأفلام (الأعماق-1977 ، اليونانى-1978) لها بنتان من المُمثل الكندى مايكل سارزين ولا تزال تعمل بالتمثيل حتى اليوم.





الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم مُصطفى فهمى محمود والشهرة مُصطفى فهمى ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(جسد رشيق)،(حليم/طبيعة هادئة)،(تركى شَهم/مُعين/مُنقذ)،(قِيَم الحُبّ)، (بجعتَان)،(مُتفوّق فى الرياضيّات/علم الحساب)،(لودفيج فان بيتهوفن).





الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم وينفريد جاكلين فراسر بيسييه والشهرة جاكلين بيسييه ، مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(مفتاح ثمين)،(ملكة مُتوّجة)،(الحبّ إتحاد)،(مثلث الفضّة)،(الجنس والتسوّق) ، (نجم لامع).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لسانك حصانك ، مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك وعود تحت حماسة وانفعال قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج الثور: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





الجوزاء: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لاتفتقر لها.





برج السّرطان: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الأسد: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العذراء: شعورك بأن كل من حولك يحبك ويتمنّى رضاك يجعلك تعمل على أن تكون عند حُسن الظنّ، مع ذلك فهناك من لن يرضى عنك فهذه سُنّة الحياة.





برج الميزان: إستغل فرصة عطلتك لعمل جلسة مُصارحة لإزالة سوء الفهم بين الأقارب والأصهار ، الزيارات العائلة ضروريّة لتقوية صِلَة الرّحِمْ.

برج العقرب: عليك سد النقص من حاجاتك المنزلية دون شطط و بمعيّة الوالدة أو الزوجة ، حتى لاتضطر لإرجاع بضاعة ليست مطلوبة.





برج القوس: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الجدى: عليك التمييز فى معاملتك بين أصناف البشر مع الإحتفاظ بكرامتهم جميعاً، لاتحطّ من قدر الآخرين ولاتُعطِ لأحدهم قدراً أكبر من حجمه الحقيقى.





برج الدّلو: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الحوت: لافائدة من البكاء على اللبن المسكوب أو الفرص الضائعة،قم بلملمة نفسك وأبدأ من جديد،على الأقل حاول تخفيض خسائرك لأقل مستوى مُمكن.



