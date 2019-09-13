أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019.. البوري يسجل 30 جنيه
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
حافظت اسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019 على اسعارها ليسجل سعر ليتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 35 و40 جنيهًا.
اسعار السمك اليوم
يشهد سعر السمك فى الأسواق تراجع فى الطلب مع انتهاء موسم المصايف وبدء العام الدراسى الجديد، وتراوح سعر البوري ما بين 30 إلى 50 جنيه، وكيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيها، سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو، سعر الكابوريا إلى 140 جنيها للكيلو، سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلوـ سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو، سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو، سعر كيلو السمك البلطي، سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيها للكيلو.
سعر الجمبري تراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.
اسعار السمك اليوم
|
نوع السمك
|
السعر للكيلو
|
سعر كيلو البلطي
|
35 إلي 40 جنيه
|
سعر السمك البوري
|
30 إلي 50 جنيه
|
سعر الماكريل البلدي
|
35 جنيه
|
سعر السمك الفيليه
|
160 جنيه
|
سعر الكابوريا
|
140 جنيه
|
قشر بياض
|
95 جنيه
|
البربون
|
50 جنيه
|
سمك مكرونة
|
65 جنيه
|
سمك الثعابين
|
170 جنيه
|
سعر السبيط
|
150 إلي 200 جنيه
|
الجمبري
|
100 إلي 500 جنيه
Advertisements
- انخفاض فى أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
- أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 22-6-2017
- تعرف على أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 28-6-2017
- ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 3-7-2017
- أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 4-7-2017
- أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 7-7-2017
- ننشر أسعار الأسماك في الأسواق اليوم 8-7-2017
- أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 13/12/2017 في الإسكندرية
- "البوري" يستقر عند 58 جنيه للكيلو .. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 20-8-2019
- ارتفاع طفيف في أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 27/8/2019
المزيد عن: سعر الماكريل البلدي سعر الماكريل سعر الكابوريا سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطي سعر البربون اسعار السمك اليوم اسعار الاسماك اليومتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر