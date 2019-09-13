ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019.. البوري يسجل 30 جنيه

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
Advertisements
أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019.. البوري يسجل 30 جنيه
اسعار السمك اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
حافظت اسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019 على اسعارها ليسجل سعر ليتراوح سعر كيلو البلطي ما بين  35 و40 جنيهًا.

اسعار السمك اليوم 
يشهد سعر السمك فى الأسواق تراجع فى الطلب مع انتهاء موسم المصايف وبدء العام الدراسى الجديد، وتراوح سعر البوري ما بين 30 إلى 50 جنيه، وكيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيها، سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو، سعر الكابوريا إلى 140 جنيها للكيلو، سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلوـ سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو، سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو، سعر كيلو السمك البلطي، سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري تراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

اسعار السمك اليوم

نوع السمك

السعر للكيلو

سعر كيلو البلطي

35 إلي 40 جنيه

سعر السمك البوري

30 إلي 50 جنيه

سعر الماكريل البلدي

35 جنيه

سعر السمك الفيليه

160 جنيه

سعر الكابوريا

140 جنيه

قشر بياض

95 جنيه

البربون

50 جنيه

سمك مكرونة

65 جنيه

سمك الثعابين

170 جنيه

سعر السبيط

150 إلي 200 جنيه

الجمبري

100 إلي 500 جنيه
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر الماكريل البلدي سعر الماكريل سعر الكابوريا سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطي سعر البربون اسعار السمك اليوم اسعار الاسماك اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون