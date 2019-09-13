أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019.. البوري يسجل 30 جنيه

حافظت اسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-9-2019 على اسعارها ليسجل سعر ليتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 35 و40 جنيهًا.





اسعار السمك اليوم

يشهد سعر السمك فى الأسواق تراجع فى الطلب مع انتهاء موسم المصايف وبدء العام الدراسى الجديد، وتراوح سعر البوري ما بين 30 إلى 50 جنيه، و كيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيها، سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو، سعر الكابوريا إلى 140 جنيها للكيلو، سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلوـ سعر السمك قشر بياض إلى 95 جنيهًا للكيلو، سعر السبيط بين 150 إلى 200 جنيه للكيلو، سعر كيلو السمك البلطي، سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو، سعر كيلو سمك البربون إلى 50 جنيها للكيلو.





سعر الجمبري تراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه للكيلو بحسب الحجم.





اسعار السمك اليوم