الموسم الثاني من A Discovery of Witches من بطولة شيلا هانكوك
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
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الفجر الفني
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فاجأ طاقم عمل الجزء الثاني من مسلسل A Discovery of Witches ، بإضافة عناصر جديدة إلى العمل ومنهم: "ستيفن كري وشيلا هانكوك وجيمس بيورفوي وبول ريس".
كما تم تجديد عقد السلسلة التى تعرض على شبكتى Sky One / AMC للموسم الثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
تدور أحداث العمل الدرامي حول عالم السحرة ومصاصو الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سرى بين البشر.
ويقوم ببطولة المسلسل تيريزا بالمر، وماثيو جوود، وأليكس كينجستون، وأوين تيل، وفالارى بيتيفورد، ولويز بريلي، وليندساى دونكان، وعائشة هارت، وتانيا مودي، وجريج مشوج، وتريفور إيف.
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