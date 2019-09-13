الموسم الثاني من A Discovery of Witches من بطولة شيلا هانكوك

فاجأ طاقم عمل الجزء الثاني من مسلسل A Discovery of Witches ، بإضافة عناصر جديدة إلى العمل ومنهم: "ستيفن كري وشيلا هانكوك وجيمس بيورفوي وبول ريس".





كما تم تجديد عقد السلسلة التى تعرض على شبكتى Sky One / AMC للموسم الثالث، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".





تدور أحداث العمل الدرامي حول عالم السحرة ومصاصو الدماء وغيرهم من المخلوقات الخارقة بشكل سرى بين البشر.



