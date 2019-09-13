اسعار اللحوم اليوم 13-9-2019.. البتلو يسجل 120 جنيه

اسعار اللحوم اليوم

استقرت اسعار اللحوم في السوق خلال تعاملت الفترة الحالية حيث لم يشهد السعر تحركات منذ انقضاء عيد الاضحى المبارك وذلك بسبب استقرار حالة الطلب وعدم ارتفاعها ويستمر هذا الاستقرار في مجمعات الاستهلاكية وفي منافذ بيع أمان وفي محلات الجزارة وتشمل أسعار اللحوم البلدى واسعار اللحوم البرازيلي واللحوم السودانى وننشر فيما يلى اخر تحديث لاسعار اللحوم في منافذ البيع المختلفة ومحلات الجزارة وجاءت الاسعار على النحو التالى:





اسعار اللحوم اليوم في مصر

بعد الاستقرار الذي شهدته اسعار اللحوم في الاسواق، تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.





اسعار اللحوم المجمدة

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي واللحم السودانى، حيث سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها، وكما سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيهًا، وسجل كيلو لحم بلدي 100 جنيه.





اسعار اللحوم المادة / كيلو السعر مقابل الجنيه المصري لحم الكندوز 100 – 120 جنيه لحم البتلو 120- 140 جنيه لحم الضأن 120- 135 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه





تسجل أسعار اللحوم البتلو بين 120– 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125– 160 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا، سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو.