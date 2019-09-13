برشلونة: لا يوجد أزمة مع ميسي
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
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الفجر الرياضي
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صرح وسيب فيفيس ، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة برشلونة ،انه يحرص على وضع شائعات عن وجود فرق بين النادي وليونيل ميسي في الوقت الحاضر.
أجرى الأرجنتيني مقابلة مع صحيفة سبورت ، ناقش فيها حالة برشلونة.
وقال فيفيس إنهم فعلوا كل ما في وسعهم في محاولة للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان نيمار هذا الصيف إنها مقابلة طبيعية تمامًا.
واردف:إنه يفعل ذلك مع الكثير من الشفافية ؛ نحن راضون عن الطريقة التي عبر عنها نفسه"ليس هناك صدع بين ميسي والنادي. لقد قام ببعض التقييمات المثيرة للاهتمام.
وتابع: إنه غير متأكد مما إذا كان كل شيء ممكن [ليعود نيمار إلى العودة] لأنه لم يشارك في المفاوضات."
وأوضح: أيضًا إن باريس سان جيرمان جعل الأمر صعبًا للغاية. للتوصل إلى اتفاق. "والحقيقة هي أن النادي بذل قصارى جهده ، كما أوضح الرئيس [جوزيب ماريا بارتومو] ، وفي النهاية لم نتمكن من توقيعه وهناك مخاوف من أن ميسي قد يغادر في المستقبل القريب ، مع فقرة في عقده تسمح له بمغادرة الكامب نو مجانًا من الصيف المقبل ، "يضيف ليو قميص برشلونة ويتحدث كعضو ، ما يعبّر عنه ، الجميع يفعلون.
واضاف: إنها رسالة طموح لأنه بعد الفوز بما فاز به ، فإن القول إنه ما زال يريد الفوز بالمزيد من العروض ، لديه طموح أكبر للفوز ، "من الواضح أن هذا ما نريده جميعًا ، وبالتالي فإننا نعزز الفريق كل عام." تشكيلة أفضل من العام الماضي.
وانهى: "قد يكون برشلونة قد غاب عن نيمار هذا الصيف ، ولكن مطاردتهم "يبدو أن الرئيس أوضح الأمر: سنواصل العمل ، وسنرى كيف سيتطور الموسم وكيف نفعل هذا العام ، ثم يبدو أننا سنواصل هذا الصيف." سأخطط للموسم التالي: "لقد عبر الرئيس عن ذلك بوضوح".
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