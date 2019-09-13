أكتوبر.. طرح حلقة جديدة من الموسم السادس لـ Good Witch

تعود أولى حلقات الموسم السادس من مسلسل Good Witch تزامنا مع الـ Halloween.





وأعلنت شبكة Hallmark أنه من المقرر أن تعرض الحلقة التي ستبلغ مدتها ساعتين يوم 19 أكتوبر المقبل.





وكان الموسم الخامس من المسلسل قد بدأ عرضه يوم 9 يونيو الماضى، وفى اليوم التالى عرضت حلقة أخرى من المسلسل نفسه، ثم بعد ذلك توالت الحلقات، حيث عرضت بشكل أسبوعى، ليكون الأحد موعدها من كل أسبوع.



