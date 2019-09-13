أكتوبر.. طرح حلقة جديدة من الموسم السادس لـ Good Witch
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:50 ص
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الفجر الفني
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تعود أولى حلقات الموسم السادس من مسلسل Good Witch تزامنا مع الـ Halloween.
وأعلنت شبكة Hallmark أنه من المقرر أن تعرض الحلقة التي ستبلغ مدتها ساعتين يوم 19 أكتوبر المقبل.
وكان الموسم الخامس من المسلسل قد بدأ عرضه يوم 9 يونيو الماضى، وفى اليوم التالى عرضت حلقة أخرى من المسلسل نفسه، ثم بعد ذلك توالت الحلقات، حيث عرضت بشكل أسبوعى، ليكون الأحد موعدها من كل أسبوع.
ويدور مسلسل الدراما الكوميدى حول ساحرة تعيش في مجتمع ميدلتون مع ابنتها المراهقة، جريس (بيلي ماديسون)، وتضم قائمة الممثلين بيلي ماديسون، كاثي نجيمى، جيمس دنتون، وكاثرين ديثر، وأنطوني ليمكي، وبيتر ماكنيل، وكيلي إيفانز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
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