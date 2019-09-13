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اسعار الاسمنت اليوم 13-9-2019

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:38 ص
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اسعار الاسمنت اليوم 13-9-2019
اسعار الأسمنت اليوم في مصر
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الاسمنت اليوم 
شهدت اسعار الاسمنت حالة من الانخفاض في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ووصلت التراجعات إلي 60 جنيها للطن، وذلك بالنسبة للاسمنت العادة أمام بالنسبة للاسمنت المقاوم من فتصل إلي 50 جنيها في الطن ويعتبر هذا التراجع هو أول انخفاض لاسعار الاسمنت منذ فترة طويلة.

اداء اسعار الاسمنت 
 كانت اسعار الاسمنت شهدت حالة من الاستقرار خلال الفترة الاخيرة الماضية وذلك بسبب استقرار حالة العرض والطلب على الاسمنت خلال الفترة الماضية واستقرار السوق وتحرص بوابة الفجر على تقديم اسعار الاسمنت واخر التحديثات الطارئة عليها أول بأول وجاءت الاسعار على النحو التالى:

اسعار الاسمنت اليوم في مصر 
سجلت اسعار طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.

اسعار مواد البناء اليوم 13-9-2019
بعد التراجع الذي شهدته اسعار الاسمنت في الاسواق المصرية اليوم تشهد اسعار مواد البناء بوجه عام حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الحالية حيث تراوحت اسعار الحديد في السوق المصري ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدا من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها، فيما تراوحت أسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، وتشير التقارير والتوقعات إلى ان اسعار مواد البناء سوف تشهد حالة من التراجع الكبير خلال الفترة الحالية وذلك بسبب تراجع الطلب على المعروض من السلع نتيجة لارتفاع أسعار وايضا نتيجة لاضطراب اسعار خام البيليت العالمى الذي يؤثر بدوره على اسعار الحديد المحلية.

 اسعار الاسمنت اليوم في مصر 

  اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

823 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

800 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

808 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

818 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

808 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

800 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

800 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

825 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

800 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

833 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

818 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

805 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

800 جنيه مصري

اسمنت سيناء

سيناء

808 جنيه مصري

اسمنت العريش

العسكرى

800 جنيه مصري

ميدكوم اسوان

اسمنت ميدكوم

800 جنيه مصر ي
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