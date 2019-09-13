اسعار الاسمنت اليوم 13-9-2019

اسعار الاسمنت اليوم

شهدت اسعار الاسمنت حالة من الانخفاض في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم ووصلت التراجعات إلي 60 جنيها للطن، وذلك بالنسبة للاسمنت العادة أمام بالنسبة للاسمنت المقاوم من فتصل إلي 50 جنيها في الطن ويعتبر هذا التراجع هو أول انخفاض لاسعار الاسمنت منذ فترة طويلة.





اداء اسعار الاسمنت

كانت اسعار الاسمنت شهدت حالة من الاستقرار خلال الفترة الاخيرة الماضية وذلك بسبب استقرار حالة العرض والطلب على الاسمنت خلال الفترة الماضية واستقرار السوق وتحرص بوابة الفجر على تقديم اسعار الاسمنت واخر التحديثات الطارئة عليها أول بأول وجاءت الاسعار على النحو التالى:





اسعار الاسمنت اليوم في مصر

سجلت اسعار طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.





اسعار مواد البناء اليوم 13-9-2019

بعد التراجع الذي شهدته اسعار الاسمنت في الاسواق المصرية اليوم تشهد اسعار مواد البناء بوجه عام حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة الحالية حيث تراوحت اسعار الحديد في السوق المصري ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدا من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها، فيما تراوحت أسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، وتشير التقارير والتوقعات إلى ان اسعار مواد البناء سوف تشهد حالة من التراجع الكبير خلال الفترة الحالية وذلك بسبب تراجع الطلب على المعروض من السلع نتيجة لارتفاع أسعار وايضا نتيجة لاضطراب اسعار خام البيليت العالمى الذي يؤثر بدوره على اسعار الحديد المحلية.



