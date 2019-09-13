عاجل.. بدء الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج





انطلق تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية المبكرة من مدينة سيدني بأستراليا، في تمام الساعة 11.00 ليلا بتوقيت تونس (10.00 بتوقيت غرينتش) الساعة الثامنة (الجمعة) بتوقيت سيدناي.





وأظهر فيديو بثته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مساء أمس الخميس، افتتاح أول مكتب اقتراع في سيدني.





ووفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تم توفير 302 مركز اقتراع في 44 دولة أجنبية ستستقبل 386 ألف و053 ناخب من أصل 7 ملايين و74 ألف 566 ناخبا.





وتعد فرنسا أهم ثقل انتخابي بالخارج، حيث تتمركز فيها جالية كبيرة.





ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيستمر تصويت التونسيين في الخارج إلى حدود يوم الأحد القادم، وستكون مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.





ويتنافس 26 مرشحا من أجل الفوز بالانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس.