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تفاقم أزمة خط وسط ريال مدريد: فقط كروس هو لائق بنسبة 100 في المئة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
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تفاقم أزمة خط وسط ريال مدريد: فقط كروس هو لائق بنسبة 100 في المئة
مصابين ريال مرديد
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مصطفي صابر
 
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تعرض لوكا مودريتش لإصابة في العضلات ستغيب عنه لمدة تصل إلى 15 يومًا وسيضطر زين الدين زيدان إلى تغيير خططه للمباريات القادمة ضد ليفانتي وباريس سان جيرمان.

فقط توني كروس هو لائق بنسبة 100 في المائة في الوقت الحالي ، مع إصابة إسكو وما زال جيمس رودريغيز يخرج من الإصابة.


في هذه الأثناء ، سيشارك كاسميرو في دورة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة السبت ويعود فالفيردي إلى أوروبا بعد أن لعب مباراتين مع الأوروغواي في الشوط الدولي.

كانت فكرة زيدان للمباراة ضد ليفانتي هي إراحة البرازيلي ، الذي شارك في كل من لقاءات سيليكاو ضد كولومبيا والبيرو ، بوضع مودريتش وكروس في المركز الثالث.
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