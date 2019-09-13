تفاقم أزمة خط وسط ريال مدريد: فقط كروس هو لائق بنسبة 100 في المئة

تعرض لوكا مودريتش لإصابة في العضلات ستغيب عنه لمدة تصل إلى 15 يومًا وسيضطر زين الدين زيدان إلى تغيير خططه للمباريات القادمة ضد ليفانتي وباريس سان جيرمان.





فقط توني كروس هو لائق بنسبة 100 في المائة في الوقت الحالي ، مع إصابة إسكو وما زال جيمس رودريغيز يخرج من الإصابة.