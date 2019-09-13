اسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-9-2019 بعد الارتفاع الأخير

اسعار الدواجن اليوم

سجلت اسعار الدواجن استقرار اليوم 13-9-2019 بعد معدلاتها أمس وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس الأول وكانت اسعار الدواجن شهدت تراجع كبير خلال تعاملات الفترة الماضية بعد انقضاء موسم عيد الاضحى المبارك مما دفع الحكومة لاتخاذ قرار بحظر استيراد الدواجن لمواجهة كثرة المعروض من الدواجن مقابل تراجع معدلات الطلب، وننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار الدواجن في الاسواق وجاءت الأسعار على النحو التالي:





اسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-9-2019

سجلت أسعار الدواجن نحو 18 جنيهًا بالمزرعة، ليصل سعره في الأسواق إلى 23 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الدواجن البلدي اليوم بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ويباع بالأسواق بنحو 32 جنيها للكيلو الواحد، في حيث سجل سعر كرتونة البيض نحو 27 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 33 جنيهًا.





البرلمان يناقش قرار حظر الاستيراد

تقدم فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالمجلس بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن قرار لجنة 222 برفض استيراد 250 طنا من الدواجن، موضحًا أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات لحماية الإنتاج المحلي من الدواجن، وذلك بحظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارج، وتلبية احتياجات الجهات المستوردة من الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة لحماية صناعة الدواجن فى مصر ولوجود اكتفاء ذاتي، مؤكدًا أن قرار وقف الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى وذلك بعد أن وصلت إلى 17 جنيها للكيلو بفعل الاستيراد، الأمر الذي سيزيد من كاهل نفقات الأسرة المصري التي لا تتحمل أي زيادة في الأسعار.





اسباب حظر استيراد الدواجن

كانت وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن اتخذت قرارا وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، مؤكدة أن هذا القرار من شأنه تحسين المناخ العام للقطاع ومواجهة الأزمة الحالية فضلاً عن أنه لا يؤثر على المواطن من حيث ارتفاع الأسعار بشكل كبير فمن المتوقع ان يصل إلى 5 جنيهات للكيلو.





حركة اسعار الدواجن في السوق المصري

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، حيث تراجعت الدجاجة الواحدة حوالي 5 جنيهات من المزرعة ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة لخسائر فادحة وخروج الكثير من السوق.