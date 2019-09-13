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ميسي يصدم نيمار

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
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ميسي يصدم نيمار
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الفجر الرياضي
 
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نفى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أنه طلب من إدارة الفريق الكتالوني استعادة نيمار نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.


وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: " لم أطلب من الإدارة التعاقد مع نيمار، فقط أوضحنا رأينا، على المستوى الرياضي هو من أفضل اللاعبين في العالم".


وأضاف: " لا أدري إذا ما كان برشلونة قد بذل ما في وسعه لإستعادته لكن صحيح أن التفاوض مع باريس سان جيرمان ليس بالأمر السهل".


واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"لا أشعر بخيبة أمل لعدم عودة نيمار فنحن لدينا فريق رائع يمكنه الفوز بكل شيء أيضًا بدونه".


وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أعلن رغبته في الصيف المنصرم عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.


واستمرت المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان طوال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة وحاول غريم برشلونة التقليدي ريال مدريد التدخل في المفاوضات لخطفه ولكن انتهت جميع المفاوضات بالفشل وسيستمر نيمار مع فريقه الفرنسي لحين إشعار آخر.

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