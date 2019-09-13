اليوم.. وزير الكهرباء يشهد توصيل التيار لأول مرة لمدينة القصير بالبحر الأحمر

يشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الجمعة، توصيل شبكة الكهرباء لأول مرة لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، بحضور، عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منهم المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.





وتعد محطة الكهرباء الجديدة بمدينة القيصر جنوب محافظة البحر الأحمر، واحدة من المشاريع القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي سوف تغير خريطة التنمية في جنوب محافظة البحر الأحمر لربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة.





وكانت أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من وضع "جهد 220 ك. ف"، على خط "القصير- سفاجا"، وجارى حاليًا تنفيذ خط بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد "220٠ كَ. ف" بطول الساحل الجنوبى الشرقى لمحافظة البحر الأحمر، مما يسهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.









كان اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مساء أمس الخميس بمدينة الغردقة.





حيث تم استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة لتوفير الطاقه الكهربائيه لكافة المشاريع في جنوب البحر الأحمر.





وأشار وزير الكهرباء أن الوزارة جاهزة لتلبية كل مطالب محافظة البحر الأحمر حيث ان المحافظة من اهم ركائز الاقتصاد المصري لما لها من اهمية كبيرة علي المستوي الدولي من سياحه موجها كل الشكر والتقدير والاحترام لكل يد تعمل وتبني في هذه المحافظة.





وتابع وزير الكهرباء أن مدن جنوب محافظة البحر الأحمر ستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وجديدة في قطاع الكهرباء، موضحًا تلك المشروعات العملاقة التي تنفذها الوزارة تعمل على تحسين تقديم الخدمة لجميع المواطنين.



