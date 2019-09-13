تعرف على أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية والفئات الأكثر إصابة

قال الدكتور خالد رفعت، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن هناك أسباب تؤثر في الإصابة بالذبحة الصدرية وتزيد من خطورة الإصابة بها، مثل سن المريض، ومستوى السكر والكوليسترول، والتدخين والوزن الزائد، ومشاكل الأمراض الوراثية من الذبحة الصدرية في نفس العائلة.





وأضاف "رفعت" في لقاء مع برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أنه ليس كل ألم في الصدر يعتبر ذبحة صدرية، ولكن هناك صفات معينة في هذا المرض، مشددا على أن التدخين بشكل عام وليس تدخين السجائر فقط يؤثر على الإصابة بالذبحة الصدرية محذرا من جميع وسائل التدخين سواء السجائر أو الشيشة أو حتى الوسائل الأخرى التي يتم الترويج لها على أنها أمنة بشكل أكبر، وهذا ليس صحيحا بالمرة.

وتابع استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن أي شيء يوجد به "نيكوتين" فهو غير آمن.





ولفت إلى أن هنك ذبحة صدرية مستقرة، حيث يكون المريض يعاني من الذبحة الصدرية ولكنه يتعاطى الأدوية الخاصة بها وحالته الصحية مستقرة، ولكنها موجودة داخل الجسم ولها تأثيرات، مشيرا إلى أن البعض يظن أن المرض اختفى وهذا غير صحيح حيث أنه موجود ولكن مسيطر عليه بشكل كبير بسبب الأدوية.





وأشار إلى أنه بالنسبة للذبحة الصدرية الغير مستقرة فهي عبارة عن مرض يتكرر بشكل كبير وتظل لفترات طويلة قد تصل لمدة نصف ساعة، وبعض الناس يتعرضون للأزمة مع أقل مجهود، لافتا إلى أنه يتم تصنيف المرض مستقر أم غير مستقر وفقا لفترة استمرار الألم.





وكشف أن أعراض الإصابة بالذبحة الصدرية هو ألم منتشر في الصدر، مع انتشار أيضا في الكتف والذراع الشمال في بعض الحالات، وبعض الناس تظهر لديهم بشكل أخر، مثل "خنقة" وعدم القدرة على التنفس مع ألم في الصدر.



