خبيرة مصرفية تكشف تأثير انخفاض قيمة الدولار على أسعار السلع

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الدولار خلال الفترة الماضية انخفض بنسبة حوالي 12%، وهذا يعني أن القطاعات الإنتاجية المختلفة سوف تحصل على المواد الخام بسعر أقل وهذا ينعكس على انخفاض التكلفة الإنتاجية، ومن المفترض أن يؤثر على السلع التي تنتجها هذه القطاعات.





وأضافت "الدماطي"، في مداخلة مع برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه بالنسبة للصادرات فإن التصدير في أعلى النسب الخاصة به، ومازالت العملة مشجعة للتصدير إلى حد كبير بالنسبة للمتنافسين معنا عالميا.





وتابعت الخبيرة المصرفية، أن انخفاض الدولار يعني أن هناك وفرة في العملة الأجنبية، والمستثمر الأجنبي يهتم جدا بأن تكون العملة متاحة للحصول على أرباحه وتحويلها إلى بلاجه، لافتة إلى أنه قبل البرنامج الاقتصادي لم يكن المستثمرون قادرون على تحويل أرباخهم للخارج، ولكن حاليا يستطيعون ذلك، ويضخون استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.





وأكدت أنه كلما كانت روافد العملة الأجنبية مثل التصدير والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار المباشر والغير مباشر، مستمرة فإن هذا يقوي الاقتصاد المصري.









الجدير بالذكر أن أسعار الدولار في مصر شهدت تراجعا ملموسا خلال العام الجاري، ووصلت حتى الآن إلى نحو 140 قرشا، منذ بداية العام، وفسر خبراء الاقتصاد هذا الأمر بأنه يعود لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الاحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار.





وخلال الأسبوع الجاري، شهدت العملة الخضراء موجة جديدة من التراجع، حيث فقدت نحو 8 قروش خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 3 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع.



