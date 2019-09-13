3 أسباب تطيح بـ"نيمار" وتجعل مبابي هدف برشلونة المقبل
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
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الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو برشلونة يدرسون جديًا فكرة التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم.
وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية، غلافها الرسمي للعدد الصادر اليوم الجمعة 13 سبتمبر: نيمار أو مبابي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يتم حاليا بقوة داخل نادي برشلونة مناقشة فكرة تقديم عرض للفرنسي كيليان مبابي لثلاثة أسباب، وهي:
1- أصغر من نيمار.
2- لا يصاب كثيرًا.
3- لن يولد انقسامًا في النادي، ولا يكون هناك جدل بين المشجعين حوله.
وسيكو مبابي الصراع القادم بين برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي لعام 2020، حيث أنه من المعروف أن الريال مهتم جدًا بضم الدولي الفرنسي مبابي كأحد القطعة الرئيسية في مستقبل الميرينجي.
يذكر أن مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان انتهت باستمرار نيمار في ملعب حديقة الأمراء، بعد أن رفض العملاق الباريسي كل العروض والاقتراحات المقدمة له من قبل الفريق الكاتالوني.
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