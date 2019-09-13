"طلب منها النزول من على السطوح ورفضت".. تفاصيل مذبحة بشعة في البحيرة

عرض برنامج "هو ده" الذي يقدمه الإعلامي طارق علام، على شاشة قناة المحور الفضائية، تفاصيل مقتل سيدة، ومحاولة قتل ابنتها ذبحا بالسكين في البحيرة، بسبب غضب زوج الأبنة.





وكشف "علام"، أن بداية المشكلة تعود إلى أنه كان هناك زفة في الشارع وكانت الزوجة تشاهدها من فوق السطوح، وطلب منها الزوج النزول فرفضت، فدخل عليهم فيما بعد في المسكن مع شقيقه وحاولا قتلها.





وأوضحت السيدة "صباح"، أنها ليلة الواقعة كانت تنام إلى جوار والدتها وطفلها، وشقيقتها عندما سمعت صوت "دوشة" في المنزل، وفوجئت بزوجها وشقيقه يدخلون عليهم بـ"السكاكين" ويضربونهم بها، وقاموا بذبح والدتها في البداية وألقوها على الأرض، وضربوا شقيقتها أيضا.





وتابعت، أن المتهمين قاما بطعنهم بالسكاكين، وقاما بذبحها هي أيضا بالسكين، وظنا أنها ماتت مثل والدتها، ولكنها كانت مازالت على قيد الحياة.





وأكدت الضحية أن زوجها في وقت سابق من الجرييمة قام بضربها على رأسها ما تسبب لها في مشكلة صحيية كبيرة، لافتة إلى أنها عادت مرة أخرى له خوفا على شقيقها من التورط في مشاكل ومتاعب معه.









في سياق آخر، عرض البرنامج قضية أخرى، تخص العنف بسبب الخلافات الزوجية، حيث قام شخص بقتل شقيق زوجته بسبب خلاف بينهما في العمل.





وكشف والد الضحية المدعو "رزق"، أن نجله قتل بسبب خلافات في العمل، وكان يحب زوج اخته (المتهم)، ولا ييتوقع منه ذلك، موجها رسالة للمتهم المدعو كمال محمد السيد صابر، وقال: " عملت لية فيه كدة.. ده رزق كان بيحبك ومتوقعش تعمل فيه كدة في يوم من الأيام".





وأكدت والدة الضحية أن نجلها كان شخصية محترمة جدا، ويتعامل مع زوج أخته بكل احترام وحب، مشددة على أنها تطالب بإعدام المتهم.





وكشفت أنه في يوم الواقعة تواصلت معه حتى الساعة الثامنة مساء، ولكن بعد الساعة التاسعة أصبح هاتفه مغلقا، وظل هكذا حتى اليوم التالي، وشعرت بالخطر، فذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت وتم اكتشاف الموضوع بسرعة كبيرة جدا.



