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تنسيقية شباب الأحزاب: حروب الجيل الرابع الأخطر لهذا السبب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:36 ص
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تنسيقية شباب الأحزاب: حروب الجيل الرابع الأخطر لهذا السبب
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نعيم يوسف
 
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قال هيثم الشيخ، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن مصر هي أكثر دولة تتصدى للإرهاب على مستوى العالم الآن، وتخوض حربا ضروس ضده منذ تخلصها من قوى الظلام في 30 يونيو، وهذه الحرب مدعومة من أطراف خارجية بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأكد "الشيخ"، في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، على أهمية طرح هذا الموضوع على أجندة المؤتمر الوطني الثامن للشباب لتوضيح خطورة الوضع على مصر، لافتا إلى أن ما يقوي التنظيمات الإرهابية في المنطقة هو تمتعها بالدعم والحماية من قبل بعض الأطراف الدولية.


وشدد المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، على أن البعض يربط بين حروب الجيل الرابع ونظرية المؤامرة، ولكن الحروب اختلفت أشكالها على مر السنين، وأصبحت حروب الجيل الرابع لا تستهدف القوة العسكرية ولكن القوى المدنية، لأنه إذا سقط القطاع المدني سقط القطاع العسكري.

وشدد على أن حروب الجيل الرابع أخطر من الحروب العسكرية لأنها تحقق نتائج مؤثرة وبتكلفة قليلة، مضيفا: "هو بيحتلك بولادك مش بعدو خارجي"، مشيرا إلى أنه يستخدم فيها الشائعات التي تعتمد في جزء منها على الحقيقة، وأيضا تضخيم الأخطاء، وتسطيح الإنجازات وإفقاد الشعب ثقته في دولته ونشر ثقافة التشكيك وهي تستهدف إضعاف قدرة الدولة على الحفاظ على قيمها.


وأكد أن خطورة "السوشيال ميديا"، أنها لا تمر بالمعايير الخاصة بالنشر في المعايير الأخرى، حيث يمكن نشر المعلومات والشائعات عليها وتعتبر بيئة خصبة لذلك، وقد يحدث ذلك بحسن النية، ولكن يجب العلم أن هناك أشخاص عملهم هو نشر الشائعات والأكاذيب.

ولفت إلى أن الفضاء الإلكتروني يتم استخدامه بشكل مدروس من الآخرين، وللأسف في فترة من الفترات كان لديينا وعي محدود بقدرات هذه الوسيلة الإعلامية.


هذا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، لمدة يوم واحد، بمشاركة 1600 شاب، ويتضمن ثلاثة جلسات، أهمها جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يجيب فيها السيسي على الأسئلة التي يوجهها له الشباب، عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.
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