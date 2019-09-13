اضطرابات جوية وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه هناك تحسنًا مستمرًّا، حيث تشهد درجات الحرارة ونسبة الرطوبة انخفاضًا ملحوظَا.

وأضاف، خلال مداخلة للتليفزيون المصري، عبر القناة الأولى، أن وجود نشاط للرياح يساهم في الحد من تأثير نسبة الرطوبة على الطقس، مشيرًا إلى أن الأجواء على شواطئ السواحل الشمالية مثالية للغاية، وتسمح بقضاء عطلة مميزة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي فرص لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة التي تسبق حلول فصل الخريف.









ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية بداية الأسبوع المقبل، محذرًا خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر" من أن الأيام المقبلة تشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض هذه المناطق، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.







