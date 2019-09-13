تعليق شيرين رضا على "يوم تلات".. وتكشف موقفها من ربط الأغنية بها مع دينا الشربيني وزينة عاشور
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:57 ص
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وصفت الفنانة شيرين رضا أغنية "يوم تلات" لزوجها السابق المطرب عمرو دياب بأنها "حلوة".
وأضافت شيرين رضا، خلال لقائها ببرنامج "The insider:"معتقدش أن أي حد من اللي كتب أو لحن الأغنية كان يتوقع أن كل دا يحصل عليها".
وتابعت: " أول حد بعتلي الصورة اللي انتشرت بتجمعني بزينة عاشور ودينا الشربيني، كانت دينا الشربيني".
وأكدت: "الناس دمها خفيف.. والمميز اللي بتتعمل على الأغاني شربات".
"يوم تلات" تتصدر تويتر
تصدر أغنية الفنان عمرو دياب، "تريند" تويتر، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة، ونجحت الأغنية فور طرحها في حصد مشاهدات الجمهور، ونيل إشاداتهم.
كان الهضبة عمرو دياب، أعلن طرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد وهي "يوم تلات"، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونشر الهضبة بوستر للأغنية وعلق قائلًا: "زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا اغنيته الجديدة "يوم تلات" اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي!»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين.
وتعد أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد الذي سيطرحه الهضبة على سبيل الدعاية لالبومه بعد "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي، و "أنا غير" وتحمل نفس اسم الألبوم من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.
أثارت الأغنية جدلا كبيرا بعد ساعات من طرحها نظرا لأن كلمات الأغنية جريئة وتسائل الجمهور عن كيفية إقناع الشاعر الغنائي للمطرب عمرو دياب بغنائها؟
ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين مقطع فيديو لأغنية الفنان عمرو دياب الجديدة "يوم تلات" عبر حسابه بالفيسبوك، والتي من المقرر أن تكون ضمن ألبومه القادم أنا غير.
وأغنية عمرو دياب الجديدة كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.
وقال تامر حسين، إن اختيار الهضبة لهذه الأغنية يُعد جرأة، أكثر ما هو شجاعه منه هو شخصيًا، مضيفا "دي جرأة تُحسب له أكثر ما تُحسب لي".
أثارت الأغنية جدلا كبيرا، وقال أحد المستمعين غناء "دياب" لهذا اللون يعتبر أول مرة يعملها
كلمات الأغنية
يوم تلات تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط ياناس عجبوني قاعدة وإنبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني
شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني
كل ما أجي أقوم أقول خليني منتهى الجمال جُمال على عيني أمشي من المكان ده إيه يمشيني لمة الحلوين بتغريني
شعرهم حرير يطير قدامي صعب أشوف ده غير غير في أحلامي، سحرهم خطير يوصف إيه كلامي يوم تلات وبكل أيامي
كل عود وعود أحلى من التاني، قلبي لم يعود ليا من تاني، كان في إيدي عود قولت بيه أغاني والصباح رباح ياللي عاجباني
كلمة كلمتين الليل قوام ليّل عيشنا يوم جميل أحلى ما أتخيل، واحدة واحدة عليا بتميل لو هعيش عمري هنا قليل".
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