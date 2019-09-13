يلا شوت Now مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر KORA LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول Salah جودة متعددة

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كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل liverbool:

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق نيوكاسل يونايتد يوم 14 سبتمبر في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل yalla shoot:

ويحتل فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث نجح في الفوز بجميع مبارياته حتى الآن في البريميرليج، وذلك بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في البطولة برصيد 10 نقاط.





موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة :-

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق نيوكاسل عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.