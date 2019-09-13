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بعد تألقه مع التانجو.. مهاجم إنتر ميلان على رادار برشلونة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
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بعد تألقه مع التانجو.. مهاجم إنتر ميلان على رادار برشلونة
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن وكيل أعمال مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ألمح إلى إمكانية غنتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده الأرجنتين في مبارياته الودية.


وقال ألبرتو ياكيه، وكيل أعمال الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي،في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلاً: "سيكون من الجيد أن أشاهد لاوتارو مع ميسي في برشلونة".


وجاء ذلك عند سؤاله على انضمام لاوتارو إلى صفوف النادي الكتالوني، خاصة أن عديد من وساء الإعلام قد تناولت في الفترة الماضية أنباء تشير إلى تفكير نادي إنتر ميلان في تجديد عقد اللاعب، للاستمرار طويلاً داخل أروقة النادي الإيطالي.


ونجح لاوتارو في قيادة المنتخب الارجنتيني لفوز ساحق بأربعة أهداف دون رد أمام نظيره المكسيكي، في المباراة التي جمعت بينهما في فترة التوقف الدولي، وسجل مهاجم إنتر ميلان خلالها 3 أهداف "هاتريك".


وعبر لاوتارو صاحب الـ22 عامًا، عن سعادته البالغة بثلاثيته أمام المكسيك، كما قام بتوجيه رسالة شكر إلى جميع من ساعدوه قائلاً: "أشكر المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني والزملاء على ثقتهم ومساعدتهم لي".

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