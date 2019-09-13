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10 تصريحات نارية تلخص حوار مؤمن زكريا المثير مع "اللعيب" (فيديو)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 05:26 ص
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10 تصريحات نارية تلخص حوار مؤمن زكريا المثير مع اللعيب (فيديو)
مؤمن زكريا
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حسن موسى
 
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أجرى مؤمن زكريا لاعب الأهلي لقاءاً تليفزيونياً بالأمس الخميس، مع برنامج "اللعيب" والذي يذاع عبر قناة ام بي سي مصر، وفتح زكريا قلبه وباح بالعديد من الأسرار حول أزمته الأخيرة، وتعرضه لإصابة مجهولة كانت السبب في ابتعاده عن المارد الأحمر.

 

ولاقت تصريحات مؤمن زكريا ردود فعل كبيرة في الشارع الكروي، سواءا من جماهير الأهلي التي دعمت اللاعب، أو جماهير الزمالك التي تأثرت بتصريحاته وتمنت له الشفاء والعودة من جديد للمشاركة في المباريات.

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وأكد مؤمن زكريا ، أن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وأنه واجه ظروفا صعبة للغاية في الفترة الأخيرة، وعانى من تجاهل زملائه وأصدقائه وهذا كان سبب في مضايقته بشكل كبير.

 

وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 10 تصريحات لـ مؤمن زكريا


1-إصابتي نفسية.. وسأعود للأهلي أقوى بسبب الجماهير



2-فكرت في الاعتزال بسبب ماحدث لي



 

3-تضايقت مما حدث معي في الأهلي.. لا أحد يتصل أو يسأل عليّ لانهم عشرة عمر



 

4-محمود الخطيب قالي اصابتك هتقعد شهر أو سنة هتفضل موجود في الأهلي علشان انت ابن النادي



 

5-سأختم حياتي داخل الأهلي.. وأنتظر رفع بطولات جديدة



 

6-متعب وشيكابالا وفتحي والسولية أكثر اللاعبين اتصالا بي منذ إصابتي




 

7-وحشتني مباريات السوبر.. وشيكابالا من أحرف اللاعبين في مصر



 8-رفضت عروض كتير عشان خاطر الأهلي.. وسأثبت نفسي أمام فايلر



9-لا أعلم حقيقة إصابتي حتى الآن.. ووالدتي خضعت لعملية جراحة بسبب ما يحدث لي



10-واجهت أحداثا كسرتني في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي.. والجماهير التي أعشقها وتعشقني




وكان مؤمن زكريا قد خرج من قائمة الأهلي في الموسم الحالي بسبب إصابته، وأعلن النادي عن سفر اللاعب إلى ألمانيا لتلقى العلاج بسبب إصابته الغامضة، وعانى زكريا كثيرا في الفترة الماضية منذ عودته من فترة الإعارة لأهلي جدة في صيف 2018 حيث لم يشارك مع الفريق خلال فترة كارتيرون أو لاسارتي ليقرر خوض تجرية احترافية مع أحد السعودي على سبيل الإعارة ولكنها انتهت سريعا بسبب فسخ الفريق السعودي لعقد اللاعب، ليعود للأهلي من جديد.

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