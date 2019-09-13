10 تصريحات نارية تلخص حوار مؤمن زكريا المثير مع "اللعيب" (فيديو)

أجرى مؤمن زكريا لاعب الأهلي لقاءاً تليفزيونياً بالأمس الخميس، مع برنامج "اللعيب" والذي يذاع عبر قناة ام بي سي مصر، وفتح زكريا قلبه وباح بالعديد من الأسرار حول أزمته الأخيرة، وتعرضه لإصابة مجهولة كانت السبب في ابتعاده عن المارد الأحمر.

ولاقت تصريحات مؤمن زكريا ردود فعل كبيرة في الشارع الكروي، سواءا من جماهير الأهلي التي دعمت اللاعب، أو جماهير الزمالك التي تأثرت بتصريحاته وتمنت له الشفاء والعودة من جديد للمشاركة في المباريات.

وأكد مؤمن زكريا ، أن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وأنه واجه ظروفا صعبة للغاية في الفترة الأخيرة، وعانى من تجاهل زملائه وأصدقائه وهذا كان سبب في مضايقته بشكل كبير.

وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" أبرز 10 تصريحات لـ مؤمن زكريا





1-إصابتي نفسية.. وسأعود للأهلي أقوى بسبب الجماهير









2-فكرت في الاعتزال بسبب ماحدث لي







3-تضايقت مما حدث معي في الأهلي.. لا أحد يتصل أو يسأل عليّ لانهم عشرة عمر







4-محمود الخطيب قالي اصابتك هتقعد شهر أو سنة هتفضل موجود في الأهلي علشان انت ابن النادي







5-سأختم حياتي داخل الأهلي.. وأنتظر رفع بطولات جديدة







6-متعب وشيكابالا وفتحي والسولية أكثر اللاعبين اتصالا بي منذ إصابتي











7-وحشتني مباريات السوبر.. وشيكابالا من أحرف اللاعبين في مصر







8-رفضت عروض كتير عشان خاطر الأهلي.. وسأثبت نفسي أمام فايلر







9-لا أعلم حقيقة إصابتي حتى الآن.. ووالدتي خضعت لعملية جراحة بسبب ما يحدث لي









10-واجهت أحداثا كسرتني في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي.. والجماهير التي أعشقها وتعشقني









