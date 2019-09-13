شاهد.. الصورة سبب الهجوم على عبير صبري وسبها بألفاظ خارجة!
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:45 ص
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نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا، ما عرضها لانتقادات من متابعيها.
واعتبره بعض الجمهور الصورة جرئية نوعًا، فيما بادر أخرون بتوجيه السباب والشتائم لها بألفاظ خارجة
رد فعل عبير صبري
واستشاطت عبير صبري غضبًا فردت على المتابعة قائلًة: "جهنم تشيلك وتتحرقي فيها"، وعندما حاول البعض من متابعيها التهدئة وطالبوها بتقبل كل الآراء، فردت عليهم قائلًة: "وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما".
وفتحت عبير صبري، بهذا التعليق النار على نفسها، ولم تسلم من انتقادات المتابعين الذين أكّدوا أنّها ليس من حقّها تحديد مصير الناس، وأنّ هذا يدخل الجنة وذاك يدخل النار، معربين عن استيائهم بما ردّت به على متابعتها.
وأعرب البعض الآخر من المتابعين عن تضامنهم معها، خاصًة أنّ المتابعة هي من بدأت بالشّتائم.
سؤال مستفز من متابعة
ومؤخرًا اضطرت الفنانة عبير صبري للرد، على سؤال مستفز وجهته إليها إحدى متابعيها، حول موعد طلاقها من زوجها المحامي أيمن بياع.
وعلقت المعجبة على صورة نشرتها صبري، بصحبة زوجها قائلة لها: ""يالا عايزين نعرف الطلاق امتي بقي.. عشان الجواز اللي بيبقي قايم علي مجرد الإعجاب بجسم فنانة دة وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه وتقول كلام حلو ليه عشان بيصرف عليها ويفسحها ويجيبلها اللي هي نفسها فيه بيبقي جواز عمره قصير جدًا، ومش بيكمل سنتين تلاته علي بعضهم.. طبعا انتي هتضايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك بس هي دي الحقيقة والأيام ما بينا".
واكتفت صبري من جانبها على التعليق بكلمة واحدة، حيث قالت لهذه المتابعة: "عقبالك".
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