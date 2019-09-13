شاهد.. الصورة سبب الهجوم على عبير صبري وسبها بألفاظ خارجة!

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا، ما عرضها لانتقادات من متابعيها.





واعتبره بعض الجمهور الصورة جرئية نوعًا، فيما بادر أخرون بتوجيه السباب والشتائم لها بألفاظ خارجة





رد فعل عبير صبري





واستشاطت عبير صبري غضبًا فردت على المتابعة قائلًة: "جهنم تشيلك وتتحرقي فيها"، وعندما حاول البعض من متابعيها التهدئة وطالبوها بتقبل كل الآراء، فردت عليهم قائلًة: "وتقبلوا رأيي فيكم برضه يا ماما".





وفتحت عبير صبري، بهذا التعليق النار على نفسها، ولم تسلم من انتقادات المتابعين الذين أكّدوا أنّها ليس من حقّها تحديد مصير الناس، وأنّ هذا يدخل الجنة وذاك يدخل النار، معربين عن استيائهم بما ردّت به على متابعتها.





وأعرب البعض الآخر من المتابعين عن تضامنهم معها، خاصًة أنّ المتابعة هي من بدأت بالشّتائم.



