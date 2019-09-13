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ميسي يدعم نجم برشلونة السابق في منصبه الجديد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
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ميسي يدعم نجم برشلونة السابق في منصبه الجديد
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ريهام عبد المحسن
 
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أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني قائد الفريق السابق كارلوس بويول وأكد أنه الأفضل في منصبه الجديد وهو سكرتير فني للفريق.


وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية: "سيكون من الجيد للنادي أن يكون لديه الاستقرار وليس الكثير من التغييرات في الهيكل الرياضي".


واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"بويول سيكون مثاليًا لمنصب السكرتير الفني في برشلونة".


وقضى الإسباني كارلوس بويول 20 عاماً كلاعب في صفوف برشلونة، خاض خلالها 593 مباراة وسجل 19 هدف وصنع 13 للبلوحرانا.


كما قاد بويول البرسا للتتويج بلقب الدوري الإسباني 6 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب كأس ملك إسبانيا مرتين ولقب السوبر الإسباني 8 مرات وكأس العالم للأندية مرتين وسوبر الأوروبي ثلاث مرات.


وعلى صعيد آخر، من المحتمل أن يغيب ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة عن مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

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