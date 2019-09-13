اليوم.. ملحم زين يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان الياسمين بدمشق

يحيي اليوم الجمعة المطرب اللبناني ملحم زين، حفلُا غنائيًا فى سوريا، وذلك ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق.





ومن المرتقب أن يقدم ملحم زين، خلال الحفل أغنيات "مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "صفي قلبي"، "قولوا"، "من مدة"، وغيرها





مهرجانات صور





وافتتحت مهرجانات صور والجنوب الدولية فعالياتها ليل الخميس بحفل أحياه الفنان اللبناني ملحم زين أمام جمهور ضخم جاء من الجنوب ومن كل الاراضي اللبنانية.





وعلى مدى أكثر من ساعتين قدم زين صاحب الصوت الجبلي أغنيات شعبية وفلكلورية وعاطفية حاكت جمهورا جنوبيا يحيى في شهر يوليو تموز من كل عام ذكرى الحرب مع اسرائيل في عام 2006.





زين يغني "غابت شمس الحق"





وتكريما لمواطنين جنوبيين، غنى زين أغنية للفنانة اللبنانية جوليا بطرس (غابت شمس الحق) والتي كان ينشدها أهل الجنوب منذ أكثر من 35 عاما إبان الاحتلال الاسرائيلي.





ووصل صوت ملحم زين، القادم من منطقة البقاع في شرق البلاد، إلى صور طارقا أبواب المدينة الساحلية مخاطبا إياها بالنغمة الأحب على قلب أهلها وموجها التحية إلى قراها بأغنية الراحل وديع الصافي الشهيرة (الله معك يا بيت صامد بالجنوب)





"ملحم 2019"





يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.





