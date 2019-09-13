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رد ناري من مرتضى منصور بشأن عقوبة "شيكابالا"

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
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رد ناري من مرتضى منصور بشأن عقوبة شيكابالا
مرتضى منصور وشيكابالا
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الفجر الرياضي
 
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رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت بشأن وجود عقوبة جديدة على محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق بعد الغرامة التي تم توقيعها عليه من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.


وكانت لجنة الانضباط بالجبلاية قد وقعت عقوبة على شيكابالا بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب توجيهه للجمهور الذي أطلق هتافات ضد المنافسين خلال مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت مساء الأحد الماضي أمام بيراميدز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية اليوم: "ليس صحيحا ما يقال أن شيكابالا من الممكن أن يتلقى عقوبة أخرى من لجنة المسابقات.. هذا كلام عار من الصحة وغير دقيق".

 

وتابع رئيس الزمالك:"من ردد هذه الأنباء لا يعرف أنه من غير الجائز قانونا أن يتم توقيع عقوبتين على نفس الفعل".

 

وأكمل منصور :"تلقينا بالفعل عقوبة شيكابالا وسنتظلم ضدها أمام اتحاد الكرة، لكن لا يمكن ان تكون هناك عقوبة أخرى".

 

وانتقد مرتضى منصور تلك الأنباء قائلا: “كفاكم كذب وابتعدوا عن الزمالك، ولا أفهم لماذا يصر المنتمون للأهلي على المحاولة للنيل من القلعة البيضاء مستغلين منصات إعلامية من المفترض أن تكون محايدة مثل الصحف القومية!”.

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