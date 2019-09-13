بني سويف اليوم.. ضبط طبيب مزيف.. ومليون جنيه قروض للمعلمين وإصابة رئيس محكمة بحادث سير

شهت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على مدار 24ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:





ضبط طبيب مزيف يدير مركز لـ"الطب البديل"





داهمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين أحد مراكز الطب والعلاج البديل والعلاج بالأعشاب ببني سويف لتفاجئ الحملة بأن صاحب المركز عاطل، وينتحل صفة طبيب، ويخدع المواطنين بعلاجهم بالأعشاب والطب البديل.





توزيع وجبات المدن الجامعية بـ"بطاقات الباركود"





أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن أن الجامعة قامت بتطوير ومكينة المدن الجامعية بالكامل بحيث يستطيع الطالب حجز واستلام الوجبات عن طريق بطاقة إلكترونية خاصة به "الباركود" كما يتم استخدام البطاقة في ضبط الحضور والغياب للطلاب.





مليون جنيه قروض حسنة للمعلمين





أعلن مصطفى الديب، نقيب معلمي بني سويف، أن النقابة منحت المعلمين قروضًا حسنة بقيمة إجمالية مليون جنيه، منذ بداية العام، لحالات الزواج الحديث، وبعض الحالات الطارئة والظروف القهرية للمعلم.





بطرس رياض قائمًا بأعمال عميد كلية علوم الأرض





أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارًا رقم 1352 بتاريخ 8 سبتمبر2019 بقيام الدكتور بطرس رياض بخيت، الأستاذ بكلية العلوم، بأعمال عميد كلية علوم الأرض اعتبارًا من 8 سبتمبر الجاري ولمدة عام.





جامعة بني سويف في المركز 601 عالميًا





أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن احتلال الجامعة المرتبة 601 عالميًا ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم بتصنيف التايمز "Timeshigher education" والذي ضم تقييم جامعات ومعاهد 92 دولة.





إصابة رئيس محكمة بالمنيا في انقلاب سيارته





شهد الطريق الصحراوي الشرقي، انقلاب سيارة ملاكي يستقلها رئيس محكمة بالمنيا، بمنطقة نفق بياض العرب، نطاق محافظة بني سويف.





مصرع وإصابة 3 شباب في انقلاب سيارة





لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادث سير، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب نفق سنور نطاق محافظة بنى سويف.





6 قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا





صّرح هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بإن إدارة القوافل الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة تدفع بـ6 قوافل طبية وعلاجية شهريًا بالقرى الأكثر احتياجًا، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية الرائدة "حياة كريمة".





إزالة 102 حالة تعدٍ على 12 ألف متر





صّرح هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بإن جهود الوحدات المحلية بالمحافظة، في مجال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 102 حالة تعد على مساحة 12 ألف و637 مترًا من الأراضي الزراعية والري والصرف بمركزي الفشن وببا، جنوب المحافظة.





محافظ بني سويف يستقبل وفد بيت العائلة





ألتقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وفدًا من بيت العائلة المصرية، وأثنى على روح الإخوة المحبة والسلام والتعاون،التي تسود بين أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن الشعب السويفي مسلم ومسيحي يشارك بعضه البعض في كافة المناسبات السعيدة وغير السعيدة، قائلا: "تشعر بالألفة والطيبة بين أبناء المحافظة، والجميع تجده يتعاون في كل الخير، ومعا أيضا في مواجهة قوى الشر والتطرف والإرهاب بشكل عام".





التحقيق في نشوب حريق محدود داخل محكمة ابتدائية



