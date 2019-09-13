مستشار قانوني عن الهارب محمد علي: "نكرة وعمرنا ما سمعنا عنه"

قال أحمد حمزة، المستشار القانوني، إن ما وقع فيه المقاول والهارب محمد علي يعتبر جريمة "خيانة عظمى للدولة"، لافتا إلى أن هذا الشخص "نكرة وعمرنا ما سمعنا عنه".





وشدد "حمزة" في لقاء مع برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، على أن هناك جرائم إلكترونية ينص عليها القانون، وهو اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء فندق قيمته 2 مليار جنيها، واتهامات أخرى ولكنها كلها بدون مستندات، لافتا إلى أن هدفه هو "الشو".





ولفت المستشار القانوني إلى أن الحركة التي يقوم بها في أنفه دليل على أنه يتعاطى مخدر مثل الهيروين.













وظهر محمد عبد الخالق، والد محمد علي، في لقاء تلفزيوني دحض خلاله كل الاتهامات التي وجهها نجله لقيادات الدولة، مشددا على أن المشاريع بعضها مازال حتى الآن مستمر بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية لافتا إلى أنه غير راض على ما فعله نجله، وأن هناك أطراف أخرى مثل قطر تدخلت في القصة.





كما ظهر "أحمد"، شقيق الفنان والمقاول المتواجد بالخارج، في مقاطع فيديو أكد فيها أن شقيقه استولى على أموال أبناء شقيقه المتوفى "إبراهيم"، وهرب للخارج.





وقال "أحمد"، إنه بعد وفاة شقيقهم تم تعيين والدهم رقيبا على أموال شقيقهم المتوفى، وكان يجب عليه أن ييبيع ممتلكات نجله المتوفى ويعطيها للمجلس الحسبي، الذي يقوم بدوره بتقسيمها وفقا لقوانين الميراث، ونظرا لظروف والده حرر توكيلا عاما لنجله "محمد علي"، إلا أن الأخير استولى على الأموال وهرب للخارج دون أن يعطي أبناء شقيقه حقوقهم.



