ميسي يكشف عن "سبب وحيد" قد يجعله يرحل عن برشلونة
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:52 ص
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محمد علي
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تحدث النجم الدوي الأرجنتيني،وقائد برشلونة ليونيل ميسي، في تصريحات إعلامية يوم أمس عن بعض الأمور التي قد تخص مستقبله مع الفريق الكتالوني، خاصة بعد ظهور شائعات عن وجود نية لديه للرحيل عن صفوف النادي في الفترة القادمة، بعد فشل برشلونة في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا على مدار المواسم الأربعة الماضية.
وقال ميسي في تصريحاته أمام الإعلام الإسباني، أنه يرى برشلونة هو منزله الثاني، والرحيل عنه أمر ليس بالسهل على الإطلاق، مشددًا على كونه سعيد للغاية في صفوف النادي، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في هذه الفترة على الإطلاق، خاصة لكون الفريق لازال قادر على حصد البطولات
ولكن صحيفة ماركا الإسبانية، قد رأت تصريحات ميسي من جهة أخرى، حيث قالت أن الدولي الأرجنتيني قد وضع شروط من أجل البقاء في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون هناك مشروع رياضي قوي للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة
وذكرت الصحيفة المدريدية تصريحات ميسي، والتي قال فيها، بأنه كان يود حصول فريقه على خدمات نيمار، ولكنه لا يعرف لماذا فشلت الصفقة، وهل بالفعل بذلت الإدارة كل ما في وسعها من أجل الحصول على خدمات نيمار أم لا، حيث ترى الصحيفة بأن تلك التصريحات تؤكد أن ميسي غير واثق في إدارة فريقه أو في وجود مشروع رياضي قوي للغاية في السنوات المقبلة.
وقال ميسي في تصريحاته أمام الإعلام الإسباني، أنه يرى برشلونة هو منزله الثاني، والرحيل عنه أمر ليس بالسهل على الإطلاق، مشددًا على كونه سعيد للغاية في صفوف النادي، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في هذه الفترة على الإطلاق، خاصة لكون الفريق لازال قادر على حصد البطولات
ولكن صحيفة ماركا الإسبانية، قد رأت تصريحات ميسي من جهة أخرى، حيث قالت أن الدولي الأرجنتيني قد وضع شروط من أجل البقاء في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون هناك مشروع رياضي قوي للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة
وذكرت الصحيفة المدريدية تصريحات ميسي، والتي قال فيها، بأنه كان يود حصول فريقه على خدمات نيمار، ولكنه لا يعرف لماذا فشلت الصفقة، وهل بالفعل بذلت الإدارة كل ما في وسعها من أجل الحصول على خدمات نيمار أم لا، حيث ترى الصحيفة بأن تلك التصريحات تؤكد أن ميسي غير واثق في إدارة فريقه أو في وجود مشروع رياضي قوي للغاية في السنوات المقبلة.
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