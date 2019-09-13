بالمستدات.. شقيق الهارب محمد علي يفضح استيلائه على أموال أبناء وزوجة أخيه المتوفي (فيديو)

نشر "أحمد"، شقيق المقاول الهارب محمد علي، مقطع فيديو جديد هاجم فيه الأخير، بعد أن رفض الرد على التساؤلات التي كان "أحمد" طرحها عليه في وقت سابق، واتهمه فيها بأنه "أكل حق ولاد أخوه".





وقال "أحمد"، في مقطع فيديو، نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه ظهر في هذا التوقيت بعد أن رفض شقيقه الرد عليهم، وبدأ في عمل مقاطع الفيديو التي ظهر فيها مؤخرا، ولم يتحدث فيها من قبل "لأن الموضوع عائلي".





وشدد على أن شقيقه يتحدث على حقوق الغلابة في مصر، ومن الأولى أن يتحدث عن "حق ولاد أخوه الميت"، لافتا إلى أن شقيقه "إبراهيم" عندما توفى تم تعيين والدهم رقيبا التركة، ونظرًا لظروف والده الصحية تم عمل توكيل لـ"محمد علي" لكي يتولى هذه المهمة.





ونشر شقيق المتهم الهارب صورة التوكيل الذي حرره والده، ولكن "محمد" باع الأملاك، ولم يعطيهم قيمتها، الأمر الذي دفع والدته السيدة هناء شريف عواد، لرفع قضية ضد "محمد علي عبد الخالق"، لأنه باع تركة شقيقه "إبراهيم"، وهي عبارة عن فيلا في الربوة، وفيلا في بورتو، وسيارة جراند شيروكي، وسيارة 500، وسيارتين نقل، وعمارة أمام مول العرب.





وشدد على أن هناك قضية أخرى مرفوعة ضده، حيث استغل ظروف والده واستولى على تركة أبناء شقيقه، وعدم إعطائهم نصيبهم الشرعي في التركة.





كما أظهر صورة من هذه القضايا، المرفوعة ضد "محمد علي"، مشددًا على أنه لا يقول كلامًا مرسلًا، وكان يجب على "محمد علي"، أن يبيع هذه الأملاك ويعطيها للمجلس الحسبي، والذي يقوم بدوره بتوزيع هذه التركة وفقا للقانون.





وأكد على أن محمد علي "عمل لهم بلوكات" ولا يرد عليهم، ولا ييعرفون طريقة الوصول إليه، وحصل على الأموال وهرب إلى أسبانيا، مشددًا على أنه سوف ينشر فيديوهات طالما لا يرد عليه، وسيكشف العديد من الأسرار.







