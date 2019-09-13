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حسام حسن يقود سموحة بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية (صورة)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:41 ص
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حسام حسن يقود سموحة بعد ساعات من خضوعه لعملية جراحية (صورة)
حسام حسن
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أحمد شاكر
 
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في موقف لا يفعله غير حسام حسن، قاد العميد فريق سموحة أمس الخميس خلال ودية نادي فاركو استعدادا للدوري الممتاز.

وكان العميد قد خضع أول امس الاربعاء لجراحة عاجلة بالعنق، والتي كانت تتطلب الراحة، ولكنه فضل ان يتواجد بالملعب امس الخميس
مع فريقه من اجل تحفيزهم

ونشر المركز الاعلامي لنادي سموحة هذه الكلمات :"العميد حسام حسن يتحامل ويحضر المباراة الودية بين نادي سموحة ونادي فاركو رغم خضوغه لعملية جراحية بالرقبة، تمنياتنا بالشفاء العاجل لمديرنا الفني".

من جانبه أشاد أحمد حسن مكي نجم سموحة بحسام حسن المدير الفني للفريق وأكد أنه قدوته ومثله الأعلى.

وقال مكي في تصريحات تلفزيونية :"الجميع استعد جيدا للموسم الجديد ونواصل التدريب صباحا ومساء وحسام حسن مثل أعلى وقدوة لي".

وأضاف :"لي الشرف بالعمل تحت قيادة حسام حسن الذي كنت مرشح للعب في المصري عندما كان يقود الفريق".

واختنم مكي تصريحاته قائلاً :"أتمنى العودة إلى مستواي بعد إصابتي بالرباط الصليبي وقيادة سموحة للتتويج بالبطولات".

ويلتقي سموحة مع النادي الأهلي في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز، والذي أقيمت قرعته اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.

ويعد حسام حسن واحدا من أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية لمنتخب مصر بجانب كل من إيهاب جلال وحسن شحاته وحسام البدري وأحمد حسام ميدو
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