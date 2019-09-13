جوزيه مورينيو يكشف عن رأيه في تدريب ريال مدريد 

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تحدث المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد عن الأخبار التي تقول بأن هناك إمكانية لعودته لريال مدريد من جديد في الفترة المقبلة، ورد السبيشال وان عن بعض التساؤلات بخصوص مسألة عودته إلى سنتياجو برنابيو في الفترة المقبلة، وهل لازال هناك فرصة لحدوث ذلك أم لا.



قال جوزيه مورينيو عند سؤال حول العودة إلى ريال مدريد في الفترة القادمة، وقال: العوده لريال مدريد ؟ ابقى هادئًا ، انتظروا، أريد العوده نعم، انها ذكريات رائعة، أحب ما حدث في ريال مدريد، لقد نجحنا في أن نجعل الفريق يعود من جديد ويشارك في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، كل هذه الأمور كانت إيجابية للغاية بالنسبة لي في ريال مدريد".





ورفض المدرب السابق لتشيلسي، ونادي إنتر ميلان، جوزيه مورينيو، الحديث حول وجود مفاوضات قد تمت بينه وبين إدارة ريال مدريد في الوقت الماضي أم لا، ولكن أكتفى فقط بموافقته على العودة من جديد لمدريد في أي وقت، خاصة لكون يملك ذكريات إيجابية هناك على حد وصفه.



يذكر أن ريال مدريد هذا الموسم لا يسير بشكل جيد على الإطلاق، حيث جمع الفريق فقط 5 نقاط بعد مرور 3 جولات في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليصبح في المركز الخامس في الدوري بفارق 4 نقاط خلف جاره متصدر البطولة، إتليتكو مدريد والذي جمع العلامة الكاملة، وحصل على 9 نقاط كاملة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن تتم إقالة زيدان في أي وقت في حالة إستمرار هذه النتائج.