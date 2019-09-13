نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة كانو سبورت
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:25 ص
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علي نبوي
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تحوم الشكوك حول مشاركة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة فريقه المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.
ويحل الأهلي ضيفًا على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مساء غدٍ السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويشتكي أزارو من ألام في الرباط الداخلي للركبة، ولم يشارك في مران الأهلي الجماعي أمس الخميس في غينيا.
وكان الرباعي الدوري وليد أزارو وأليو ديانج وجيرالدو دا كوستا وعلي معلول قد التحقوا ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، بعد نهاية فترة التوقف الدولي مع منتخابتهم.
وكان أزارو قد عانى من ألام في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب المغرب أمام النيجر حيث خرج في الدقيقة ٦٥ وقام الجهاز الطبي بوضع ثلج على ركبته.
ومن المنتظر أن يخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الغد لمعرفة مدى تعافيه من هذه الآلام والانتظام في التدريبات الجماعية استعدًادًا للمباراة.
وكان السويسري رينيه فايلر قد اصطحب ٢٥ لاعبًا لرحلة غينيا، فيما غاب رامي ربيعة بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بغينيا قبل مباراة العودة.
والجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ١٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويحل الأهلي ضيفًا على كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية مساء غدٍ السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويشتكي أزارو من ألام في الرباط الداخلي للركبة، ولم يشارك في مران الأهلي الجماعي أمس الخميس في غينيا.
وكان الرباعي الدوري وليد أزارو وأليو ديانج وجيرالدو دا كوستا وعلي معلول قد التحقوا ببعثة الأهلي في غينيا الاستوائية، بعد نهاية فترة التوقف الدولي مع منتخابتهم.
وكان أزارو قد عانى من ألام في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب المغرب أمام النيجر حيث خرج في الدقيقة ٦٥ وقام الجهاز الطبي بوضع ثلج على ركبته.
ومن المنتظر أن يخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الغد لمعرفة مدى تعافيه من هذه الآلام والانتظام في التدريبات الجماعية استعدًادًا للمباراة.
وكان السويسري رينيه فايلر قد اصطحب ٢٥ لاعبًا لرحلة غينيا، فيما غاب رامي ربيعة بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بغينيا قبل مباراة العودة.
والجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ١٣-٠ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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