الأهلي: وليد أزارو مصاب ولكن!
أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق يعاني من إصابة بجزع في الرباط وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الودية.
وتابع عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية اليوم لقناة الأهلي:" أزارو غاب بسبب الإصابة عن مران اليوم وخاض تدريبات استشفائية، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية الجمعة".
وأكمل عبد الحفيظ" أشكر مسئولو نادي كانو سبورت
لاستجابتهم لطلب الاهلي بخوض المران على ملعب المباراة مرتين".
وواصل مدير الكرة بالأهلي:"أرضية الملعب مقبولة إلي حد
كبير وتم خوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2015 عليها".
وعن مباريات الدوري:" المباريات صعبة
ولكننا نركز في مواجهة كانو سبورت".
موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني
ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع نظيره كانو سبورت الغيني في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد تجاوز فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع اللقائين في الدور التمهيدي.
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