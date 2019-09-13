برشلونة يخون نيمار ويخطط للصفقة الكبرى
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:08 ص
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منى العوضي
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كشفت تقارير صحفية الإسبانية، عن مخطط نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة كبرى خلال الصيف المقبل وذلك لتدعيم صفوف الفريق أملاً في العودة لمنصات التتويج الأوروبية من جديد بعد غياب عن حصد لقب دوري الأبطال منذ عام 2015.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر غلافها الصادر صباح اليوم الجمعة أنه داخل نادي برشلونة، تتم مناقشة فكرة تقديم عرض من أجل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وترى إدارة نادي برشلونة الإسباني أن مبابي هو لاعب أصغر من البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولا يصاب كثيراً، ووصوله لن يولد انقساماً داخل غرفة تبديل الملابس في النادي الكتالوني، ولا يكون هناك جدل بين المشجعين حوله.
وذكرت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد هو الآخر يجهز لتقديم غرضاً مغرياً من أجل مبابي الذي ينال إعجاب الجميع في النادي الملكي وظهر ذلك خلال تصريحات فلورنتينو بيريز الغامضة عندما قال: "هناك لاعب فرنسي يعجبني وسنحاول التعاقد معه".
ويأتي ذلك في ظل تمسك إدارة باريس ؤان جيرمان باستمرار اللاعب الفرنسي المتألق لرغبتهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وبذلك لن يسمحوا برحيله بسهولة على عكس نيمار الذي قد يكون متاحاً في فترة انتقالات صيف عام 2020.
والجدير بالذكر أن مسؤولو برشلونة قد دخلوا في مفاوضات جادة مع نيمار هذا الصيف ولكن مطالب باريس سان جيرمان المادية قد وقفت أمام إتمام تلك الصفقة التي كان يحلم بها أيضاً فلورنتينو بيريز ويهتم بضم نفس اللاعب.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عبر غلافها الصادر صباح اليوم الجمعة أنه داخل نادي برشلونة، تتم مناقشة فكرة تقديم عرض من أجل الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.
وترى إدارة نادي برشلونة الإسباني أن مبابي هو لاعب أصغر من البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولا يصاب كثيراً، ووصوله لن يولد انقساماً داخل غرفة تبديل الملابس في النادي الكتالوني، ولا يكون هناك جدل بين المشجعين حوله.
وذكرت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد هو الآخر يجهز لتقديم غرضاً مغرياً من أجل مبابي الذي ينال إعجاب الجميع في النادي الملكي وظهر ذلك خلال تصريحات فلورنتينو بيريز الغامضة عندما قال: "هناك لاعب فرنسي يعجبني وسنحاول التعاقد معه".
ويأتي ذلك في ظل تمسك إدارة باريس ؤان جيرمان باستمرار اللاعب الفرنسي المتألق لرغبتهم في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وبذلك لن يسمحوا برحيله بسهولة على عكس نيمار الذي قد يكون متاحاً في فترة انتقالات صيف عام 2020.
والجدير بالذكر أن مسؤولو برشلونة قد دخلوا في مفاوضات جادة مع نيمار هذا الصيف ولكن مطالب باريس سان جيرمان المادية قد وقفت أمام إتمام تلك الصفقة التي كان يحلم بها أيضاً فلورنتينو بيريز ويهتم بضم نفس اللاعب.
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