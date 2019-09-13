سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع إلى فرص استثمارية جدية في مصر (فيديو)

قال ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، إن مصر تنفذ بالكامل إتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وسوف تطبق هذا الإتفاق أيضا مع تركيا.





وأشار "نوكي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن اليابان تفكر في إنتاج السيارات في مصر، حيث أن تصدير السيارات من البيع يستلزم دفع جمارك من 40% إلى 100% من قيمة السيارة.





ولفت إلى أن كافة مكونات السيارة ليست متوفرة في مصر، وسيتم استيراد بعض المكونات، مضيفًا أنهم يحتاجون إلى بعض الإجراءات الملموسة من الجانب المصري لجذب الشركات اليابانية، حيث أن المستثمر الياباني عندما يبدأ استثماره في مصر يجب أن يشعر أن هناك أمور جاذبة له في هذا البلد مقارنة بالاستيراد من أوروبا أو تركيا.





وأضاف أن مصر لها موقف جيد جدا عبر قناة السويس، منوها بأن وجود حوافز يحصل عليها المستثمر الياباني أكثر مما يحصل عليه في المغرب وتركيا سيجعله يفضل مصر.

وأكد سفير مصر في اليابان أنهم يتحدثون مع شركائهم في مصر بشأن وضع الاستثمار وما يحتاجه القطاع الخاص، وطرق تشجيع الاستثمار في هذا البلد.





وأكد "نوكي"، أنهم يستهدفون تحقيق مشروعات بالتعاون مع الجانب المصري مثل المتحف الكبير، والمدارس اليابانية، وتشييد مستشفيات أطفال، وقناطر ديروط، مؤكدا أنهم يتطلعون إلى تنفيذ أفكار جديدة، ومشروعات أخرى بالتعاون مع الجانب المصري.





وأضاف سفير مصر في اليابان، أنهم يرغبون في العمل مع مصر في مشروعات تتعلق بالطاقة، ومعالجة المياه، وقضايا مثل المخلفات البلاستيكية.





وتتبع مصر سياسة خارجية تحظى بتقدير العالم كله، حيث عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة علاقات مصر الخارجية، وفتح منافذ جديدة للتعاون مع دول مختلفة، حيث لم يبني علاقاته الخارجية مع طرف واحد فقط.



