قائمة بمواعيد عرض مسلسل "عروس بيروت"

سبب الضجة



وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.





اتهامات باستنساخ المسلسل



واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.





وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.





تشابه اسماء شخصيات المسلسلين



وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق وأن تابعوا النسخة التركية "عروس اسطنبول"، أن حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.





قائمة بمواعيد عرض المسلسل





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4



العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.



الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.



الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.



الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.



الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.



مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق



العرض في تمام الساعة 11 مساءًا.



الإعادة في تمام الساعة 4 مساءًا.



مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc 1



العرض في تمام الساعة 5 مساءًا.



الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا.



الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 مساءًا.