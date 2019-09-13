"المصاعد" تنهي حياة المواطنين بمستشفيات دمياط

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تعرض عدد من أهالى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، الى الإصابات والوفاة إثر سقوط المصاعد، وخاصة بالمستشفيات الخاصة والعامة بها، حيث لا تتوقف الشكاوى من تعطل مصاعد المستشفيات الحكومية بصفة مستمرة، مع تنوع الأسباب إما لعدم وجود عامل تشغيل، أو قصر استخدامها على الممرضين والأطباء دون المرضى المترددين على المستشفى والزائرين.



وشهدت إحدي المستشفيات الخاصة بمركز فارسكور التابع للمحافظة، إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة فى الجسم، جراء سقوط المصعد أثناء استقلالهم.



وكشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث، عن أن سبب سقوط المصعد كان انقطاع الأحبال التي تعمل على سحبه من أعلى، بسبب عدم دخوله الصيانة منذ فترة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



كما تعطل مصعد مستشفي الزهراء الخاصة بمركز فارسكور، اليوم الخميس، للمرة الرابعة، اثناء استقلال عدد من الاهالي بهم.



تسبب سقوط المصعد، في وقوع إصابة ٤ من الاهالي من بينهم ٣ سيدات وشاب، حيث تعرضوا لاصابات بالغة في مناطق متفرقة من اجسادهم، حيث تسبب الحادث في كدمات وجروح واصابات بالغة.



تم تحويل المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، لتلقي العلاج وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها



وأكد إحدي شهود العيان بالمستشفي، أن المصابين مكثوا داخل المصعد ساعات طويلة حيث قام الرائد محمد المليجي رئيس مباحث مركز فارسكور باستدعاء رجال الإسعاف وقاموا بعدة محاولات؛ لإنقاذ المصابين، وقال زوج إحدى المصابات:"إن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في نفس المستشفى، بل سبق أن سقط المصعد بحمولته من المواطنين ثلاث مرات من قبل.



كما تتجاهل إدارة مستشفى فارسكور المركزي، شكوى المرضى والمترددين عليها، من عدم وجود أطباء والنقص الشديد فى الأجهزة والمستلزمات الطبية وغياب الأطباء بشكل مستمر، كما تحولت من مستشفي مركزي يخدم المواطنين الى مستشفي يودى بحياتهم، ويسكنه العديد من القطط التى تنتشر في كل مكان بالمستشفى، وأصبح عددها أكثر من عدد المرضى.



وتغلق أبوابها في وجه المرضى باستثناء وجود بعض الممرضات به، والذى يجعلون منه سوقا لبيع الملابس والأدوات المنزلية وما يحتاجه الزملاء.