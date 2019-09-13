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تصادم 5 سيارات بميدان رمسيس ومصرع شخصًا وإصابة آخرين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:35 ص
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تصادم 5 سيارات بميدان رمسيس ومصرع شخصًا وإصابة آخرين
أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات، في ميدان رمسيس.


تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.. 

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