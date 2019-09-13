تصادم 5 سيارات بميدان رمسيس ومصرع شخصًا وإصابة آخرين

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بسبب حادث تصادم بين 5 سيارات، في ميدان رمسيس.









تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات بميدان رمسيس، وتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث.





وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..



