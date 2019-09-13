أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 12-9-2019

رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف









تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.









وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن المحاماة الأصل أنها مهنة تنصف المظلوم وتأخذ الحق من الظلم، وهي مهنة شريفة، ولكن يجب على من يشتغل بها أن يكون صادق وألا يبطل حق أو يحق باطلًا وإلا يكن آثمًا.













وأوضح "رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اعتبارًا من السبت والأحد سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار ستكون أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة أذانًا ببدء فصل الخريف مبكرًا هذا العام.









كما أكد "خليل"، أن العلاقات المصرية الروسية في تنامي مستمر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، مضيفًا أن العلاقات المصرية الروسية جيدة للغاية.









قال السفير الياباني في القاهرة ماساكي نوكي، إن المتحف المصري الكبير مشروع فريد من نوعه، موضحًا أنه لم يكن من السهل على الحكومة اليابانية أن تعمل مع الحكومة المصرية في هذا المشروع.













وتابع مؤسس حركة تمرد، أن عدم تجديد الخطاب الديني في الأزهر الشريف، يرجع إلى تغلغل تيار معين، أفقد الأزهر عقيدته الأشعرية، وجزء كبير من وسطيته، معقبًا: "لا مصلحة لأحد في هدم الأزهر، ولذلك على الأزهر أن يقوم بتطوير نفسه من الداخل".













وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن تطوير مدابغ الجلود، بنقلها إلى مناطق جديده متطورة بالروبيكي، من شأنه زيادة الصادرات المصرية في الجلود الفترة المقبلة لافتَا إلى أن منطقة سور مجرى العيون، ستتحول إلى مشروع ثقافي سياحي اقتصادي تجاري سكني استثماري، معقبًا: "سنعمل على إعادة المظهر التاريخي للقاهرة التي كانت من أجمل مدن العالم خلال ثلاثينيات القرن الماضي".









وأضاف، "أنا راجل دولجي، ومتعصب تعصب أعمى، ومنحار إنحياز كامل في تأيدي للقوات المسلحة، والشرطة، لو أركان الدولة وقعت هنروح في مصيبة"، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة تمثل قواعد حاملة لعرش الدولة، وحصن أمان لها.













وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن المثلية الجنسية حرام، وكذلك شرب الخمر حرام، منوهًا بأن المسلم يعيش أينما يعيش، كما عاش الرسول وأصحابه الكرام في النموذج الذي تركوه لنا.



