ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إسلام طارق في حوار لـ"الفجر الرياضي": مكاني محفوظ في طنطا.. والحضري وعدني بضمي للمنتخب حال عمله بالجهاز الفني

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
Advertisements
إسلام طارق في حوار لـالفجر الرياضي: مكاني محفوظ في طنطا.. والحضري وعدني بضمي للمنتخب حال عمله بالجهاز الفني
إسلام طارق مع محرر الفجر
Advertisements
طباعة
أحمد شاكر
 
Advertisements
يعد إسلام طارق حارس مرمى فريق طنطا، واحدا من أفضل الحراس في الكرة المصرية بالفترة الأخيرة، بعدما نجح في تقديم مستويات طيبة ومميزة، ومع اقتراب انطلاق بطولة الدوري المصري، فتح حارس طنطها قلبه للفجر الرياضي وتحدث عن مستقبله مع الفريق وفرص انضمامه لمنتخب مصر.

وجاء حديث حارس طنطا على النحو التالي :

ماذا عن طنطا الموسم الجديد ؟
نسعى للظهور بمستوى جيد، أبرم الفريق العديد من الصفقات المميزة ، وباذن الله سيكون لها دور كبير معنا.

هل مستمر مع طنطا ؟
نعم مستمر، عقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل

وماذا عن العروض ؟
تلقيت عروض من اندية الاتحاد السكندري وسموحة والمصري ولكن طنطا تمسك بوجودي

ضم طنطا الحارس المخضرم علي فرج .. هل هذا سيؤثر على مكانك الموسم الجديد؟
الامور ليست واضحه، ولكن مع احترامي للجميع ، انا لي رصيد كبير مع الفريق واعتقد ان مكاني محفوظ

كيف ترى مواجهة وادي دجلة بمستهل مشواركم بالدوري ؟
بالتاكيد مباراة صعبة للغايه، وادي دجلة فريق يشبه الاندية العالمية، وله اسلوب لعب خاص، لن تكن مباراة سهلة

من الحارس الافضل في الدوري الان ؟
محمد عواد

من هو مثلك الاعلى ؟
عصام الحضري


ماذا تعلمت منه ؟
تعلمت منه الكثير، نتحدث سويا باستمرار، وعلمني الصبر والالتزام وان يكون لي هدف وطموح وان اكون صبور

هل تحلم بالمنتخب ؟
بكل تأكيد ، واكد لي عصام الحضري أنه في حاله وجوده في الجهاز الفني للفراعنة سوف يضمني.

ماهو هدف طنطا هذا الموسم؟
لن نكون ضيوف شرف، ولم نكن قبل ذلك ضيوف شرف، نافسنا بشكل قوي الموسم الأخير لنا بالأضواء، ولكن رحيل خالد عيد أثر علينا".


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: حارس طنطا الفجر الرياضي اسلام طارق أخبار الرياضة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون