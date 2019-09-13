ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مؤمن زكريا ينفجر: إصابتي نفسية وفكرت في الاعتزال

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
Advertisements
مؤمن زكريا ينفجر: إصابتي نفسية وفكرت في الاعتزال
مؤمن زكريا
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
كشف مؤمن زكريا نجم الأهلي بأن إصابته نفسية وأنه فكر في الابتعاد عن كرة القدم وكشف أنه توقع العودة للملاعب بعد شهر ونصف من عودته من رحلة العلاج في ألمانيا المقبلة.

وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مررت بفترة عصيبة بسبب إصابتي لمدة 6 شهور وإصابتي نفسية وفكرت في الابتعاد عن الكرة".

وأضاف :"لم اخض أي تدريبات حتى الآن في النادي على الرغم من تواجدي فيه واسافر لألمانيا من أجل العلاج".

وتابع :"مطالبة الجمهور ورسائلهم لي بالعودة تحفزني وتعطيني دفعة معنوية وشيكابالا والسولية ومتعب وفتحي هم من يتواصلون معي تليفونيا طوال تلك الفترة".

وأردف قائلا :"محمود الخطيب يتواصل معي باستمرار ويدعمني ويؤكد إني لاعب للأهلي مهما حدث ومهما طال الزمن".

واستطرد قائلا :"التشخيص المبدئي لاصابتي في الركبة والأشعة لا تظهر أي إصابات على الرغم من شعوري بآلام فيها".

وواصل :"هناك مجموعة من الأحداث طوال الستة أشهر حدثت اثرت على نفسيتي وكانت عبارة عن بعض الكلام من بعض المسئولين".

وأكمل حديثه :"لا اتحدث مع المدربين واتساءل عن سبب ابتعادي وفترة إعارتي الأخيرة للسعودية كانت بقرار من الأوروجوياني مارتن لاسارتي".
وتابع :"أتمنى التوفيق لفايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف :"فزت بثلاث بطولات مع الزمالك وتوجت بثمان بطولات مع الأهلي".

وواصل :"عندي يقين في الله بأنه بعد عودتي من رحلة العلاج في ألمانيا بأني سأعود للملعب خلال شهر ونصف".

واختتم زكريا تصريحاته قائلاً : "اشكرهم على وقوفهم بجانبي في الفترة الماضية تحديدا سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب وساختتم مشواري في الأهلي".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مؤمن زكريا اصابة مؤمن زكريا أخبار الأهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون