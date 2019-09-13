رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج: لدينا خطة تطوير بـ 450 مليون دولار

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن الشركة قامت بإعداد خطة للتطوير القطاع بدقة شديدة، لافتَا إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب استشاري دولي منذ عامين، لوضع خطة لتطوير واعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج.





وتابع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج التي تقدر بـ 32 تحقق خسائر، وهذا يرجع لسوء أحوال البنية التحتية، والماكينات لهذه الشركات سيئة جدًا، نتيجة عدم ضخ أي استثمارات في هذا القطاع منذ 30 عامًا.





وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن خطة التطوير تم إعدادها وفقًا لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجية، لافتَا إلى أن الخطة تضمن التعاقد على إمكانيات حديثة بقيمة تقدر بـ540 مليون دولار، وحاليًا تم توقيع عقد المرحلة الأولى من هذه الماكينات بقيمة 237 مليون دولار.





وأضاف أن وصول الماكينات الحديثة سيبدأ في ابريل 2020، لافتَا إلى أن خطة التطوير ستنتهي خلال 30 شهرًا، وستنتهي بالتحديد نهاية 2021، لافتَا إلى أن الهدف من هذه الخطة وقف الخسائر تمامًا وتحويل هذه الخسائر إلى أرباح، خاصة أن حجم خسائر القطاع تقدر بـ2.5 مليار جنيه، ومعظم هذه الخسائر عبارة عن أجور، مشيرًا إلى أن انتاج الشركات في الوقت الحالي، لا يتماشى مع السوق الداخلي.





وأوضح رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن خطة التطوير مبنية على أسس علميه وسيتم العمل على اختراق الاسواق العالمية من خلال التصدير، مضيفًا أن الشركة ستقوم بإنشاء 3 مراكز تدريب للعمال على استخدام الماكينات الحديثة، لافتَا إلى أن الشركة مهتمة بالعنصر البشري بصورة كبيرة جدًا، لأنه من سيقود العمل المرحلة المقبلة، من خلال العمل على الماكينات الحديثة.



