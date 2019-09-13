اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء
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البنك
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اسعار
شراء الدولار
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اسعار
بيع الدولار
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اسعار
الدولار في البنك المركزي
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16.3545
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16.4819
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اسعار الدولار في بنك
مصر
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16.37
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16.47
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اسعار الدولار في البنك
الأهلي
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16.37
|
16.47
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اسعار الدولار في بنك
القاهرة
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16.37
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16.47
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اسعار الدولار في بنك
الإسكندرية
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16.46
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16.47
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اسعار الدولار في البنك
التجاري الدولي
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16.35
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16.45
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اسعار الدولار في مصرف أبوظبي
الإسلامي
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16.42
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16.52
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اسعار الدولار في بنك عودة
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16.37
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16.47
تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1071 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.02 ين .
وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2347 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائنة مُسجلة 0.9890 فرنك .
وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.298، وذلك بعد أن سجل 99.094 في وقت سابق من التعاملات .
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