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اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:14 ص
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اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء
سعر الدولار أمام الجنيه
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم :
أصيبت اسعار الدولار بالكثير من الخسائر أمام الجنيه  خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليفقد  نحو 12 قرش فى اسبوع بعد أن فقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 3 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنوك:


البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.3545

16.4819

اسعار الدولار في بنك مصر

16.37

16.47

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.37

16.47

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.37

16.47

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.46

16.47

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.35

16.45

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.42

16.52

اسعار الدولار في بنك عودة

16.37

16.47

  

 اسعار الدولار عالميًا

تراجعت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية مع مكاسب اليورو بعد استيعاب قرار البنك المركزي الأوربي تخفيض معدل الفائدة 


تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1071 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.02 ين .


وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2347 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائنة مُسجلة 0.9890 فرنك .


وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.298، وذلك بعد أن سجل 99.094 في وقت سابق من التعاملات .


 

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