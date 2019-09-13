اسعار الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019.. ولا يوجد فرامل لهبوط العملة الخضراء

اسعار الدولار اليوم :

أصيبت اسعار الدولار بالكثير من الخسائر أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليفقد نحو 12 قرش فى اسبوع بعد أن فقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 3 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.38 جنيه للشراء، و16.50 جنيه للبيع.





اسعار الدولار في البنوك: