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عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
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عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)
أرشيفية
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تعرضت الجزائر، لأمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه بطرقات وشوارع العديد من البلديات وشل حركة المرور في العاصمة.

وبدأت الأمطار فى الهطول من الساعة الثامنة مساء، وسببت سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل ومحطات مترو الأنفاق والمحلات التجارية، خاصة فى مناطق بئر مراد رايس ، حيدرة ، بن عكنون  وجسر قسنطينة.

وفي بيان لها، حذرت الأرصاد الجوية بالجزائر، من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية، ابتداء من الخميس فى كل من ولايات جليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزى وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج .

فيما قالت حسابات نشطاء جزائريين، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم إعلان حالة الاستنفار القصوى بالعاصمة الجـزائر بعد موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المحلية التى تجتاح المدينة الآن، كما تم إلغاء العديد من رحلات الطيران من وإلى العاصمة. 
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية،: ستشهد عديد ولايات الوطن ابتداء من اليوم الخميس أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية مع مستوى يقظة "برتقالي"، حسبما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضح الديوان أن هذه النشرية تخص كل من ولايات غليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج.

وأضاف ذات المصدر أن كميات التساقط ستصل أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرة التي تمتد من الخميس مساء (18.00) إلى صباح الجمعة (09.00 ).

عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)
عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)
عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)
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