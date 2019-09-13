عاجل.. الأمطار والسيول تشل حركة المرور في الجزائر وإعلان حالة الاستنفار القصوى (فيديو وصور)
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تعرضت الجزائر، لأمطار غزيرة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه بطرقات وشوارع العديد من البلديات وشل حركة المرور في العاصمة.
وبدأت الأمطار فى الهطول من الساعة الثامنة مساء، وسببت سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل ومحطات مترو الأنفاق والمحلات التجارية، خاصة فى مناطق بئر مراد رايس ، حيدرة ، بن عكنون وجسر قسنطينة.
وفي بيان لها، حذرت الأرصاد الجوية بالجزائر، من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية، ابتداء من الخميس فى كل من ولايات جليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزى وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج .
فيما قالت حسابات نشطاء جزائريين، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم إعلان حالة الاستنفار القصوى بالعاصمة الجـزائر بعد موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات المحلية التى تجتاح المدينة الآن، كما تم إلغاء العديد من رحلات الطيران من وإلى العاصمة.
هام— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 12, 2019
السيول تداهم الاحياء السكنية الان في العاصمة #الجزائر .. نسأل الله السلامة للجميع pic.twitter.com/l3au5c9qsn
#عاجل— gamal sayed (@gamalsayed123) September 12, 2019
اعلان حالة الاستنفار القصوى بالعاصمة #الجـزائر بعد موجه الامطار الغزيرة والفيضانات المحلية التى تجتاح المدينة الان
كما تم الغاء العديد من رحلات الطيران من والى العاصمة
سلامات اهلنا بالجزائر pic.twitter.com/nGmSgTshOy
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية،: ستشهد عديد ولايات الوطن ابتداء من اليوم الخميس أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية مع مستوى يقظة "برتقالي"، حسبما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وأوضح الديوان أن هذه النشرية تخص كل من ولايات غليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج.
وأضاف ذات المصدر أن كميات التساقط ستصل أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرة التي تمتد من الخميس مساء (18.00) إلى صباح الجمعة (09.00 ).
Advertisements